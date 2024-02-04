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У Дії розповіли, чому стався збій у роботі застосунку під час Нацвідбору на Євробачення 2024

4 лютого 2024 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дії розповіли, чому стався збій у роботі застосунку під час Нацвідбору на Євробачення 2024
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пояснив, чому у суботу, 3 лютого, стався збій в роботі застосунку ''Дія'' під час Нацвідбору на ''Євробачення-2024''. За його словами, загалом у додатку проголосували 1 167 174 українців.

Про це Мстислав Банік розповів в ефірі "Євробачення Україна" у неділю, 4 лютого.

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Чому ''Дія'' не працювала

Банік зазначив, що цього року була рекордна кількість голосів під час Нацвідбору на ''Євробачення''. Наприклад, минулого року проголосувало лише 166 тисяч громадян.

Він розповів, що під час цьогорічного голосування сталося рекордне навантаження за весь час роботи застосунку. За його словами, було зафіксовано більше навантаження, ніж під час подачі заявок на "ковідну тисячу" чи генерації ковідних сертифікатів з ''Дія.Підписом''.

"Всі розуміють, що ''Дія'' — це велика система, в нас велика кількість різноманітних сервісів і ці сервіси в усіх випадках полягають в інтеграціях з різноманітними державними системами та реєстрами, тобто ми не зберігаємо дані на своєму боці", — зазначив Банік.

Він каже, що перед голосуванням людина повинна була засвідчити, що досягла 14-річчя та є громадянином України. Внаслідок цього було зафіксовано навантаження та величезну чергу. Застосунок готували до цього, однак цифра була надто великою.

Банік додав, що у Мінцифри проаналізували всі події, зробили висновки на майбутнє, все змінили, перебудували та адаптувалися.

Нагадаємо, представник Міністерства цифрової трансформації Олеся Лісовська заявила, що нещодавні технічні проблеми у застосунку "Дія" під час голосування за кандидата на "Євробачення-2024" не були викликані хакерськими діями. Вона пояснила, що збій стався через надзвичайно високу кількість учасників голосування, через що система не змогла опрацювати всі запити.

Євробачення
українці
Україна
Мінцифри
голосування
Дія
Євробачення-2024

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