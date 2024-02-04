В Дії рассказали, почему произошел сбой в работе приложения во время Нацотбора на Евровидение 2024

Руководитель развития электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник. Фото: скриншот с видео

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник объяснил, почему в субботу, 3 февраля, произошел сбой в работе приложения Дія во время Нацотбора на Евровидение 2024 года. По его словам, всего в приложении проголосовали 1 167 174 украинцев.

Об этом Мстислав Баник рассказал в эфире "Евровидения Украина" в воскресенье, 4 февраля.

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Баник отметил, что в этом году было рекордное количество голосов во время Нацотбора на Евровидение. Например, в прошлом году проголосовало лишь 166 тысяч граждан.

Он рассказал, что во время голосования этого года произошла рекордная нагрузка за все время работы приложения. По его словам, была зафиксирована большая нагрузка, чем при подаче заявок на "ковидную тысячу" или генерации ковидных сертификатов с Дія.Подписью.

"Все понимают, что Дія это большая система, у нас большое количество различных сервисов и эти сервисы во всех случаях заключаются в интеграциях с различными государственными системами и реестрами, то есть мы не храним данные на своей стороне", — отметил Баник.

Он говорит, что перед голосованием человек должен был засвидетельствовать, что достиг 14-летия и является гражданином Украины. В результате были зафиксированы нагрузка и огромная очередь. Приложение готовили к этому, однако цифра была слишком большой.

Баник добавил, что в Минцифры проанализировали все события, сделали выводы на будущее, все изменили, перестроили и адаптировались.

Напомним, представитель Министерства цифровой трансформации Олеся Лисовская заявила, что недавние технические проблемы в приложении "Дія" во время голосования за кандидата на "Евровидение-2024" не были вызваны хакерскими действиями. Она объяснила, что сбой произошел из-за чрезвычайно высокого количества участников голосования, из-за чего система не смогла проработать все запросы.