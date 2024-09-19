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Израильские самолеты нанесли удары по объектам на юге Ливана — что известно

19 сентября 2024 18:34
Виктория Козырь - редактор
Израиль нанес авиаудары по Хезболле на юге Ливана
Взрыв в Ливане. Фото: REUTERS/Karamallah Daher
Виктория Козырь - редактор

Израильские самолеты нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что эти атаки направлены на уничтожение возможностей террористической группировки и обеспечение безопасности на севере Израиля.

Об этом сообщает Times Of Israel в четверг, 19 сентября.

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Израиль заявил, что его военные самолеты ночью нанесли удары по деревням на юге Ливана. В то же время источники в органах безопасности и телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хезболле", сообщили о возобновлении воздушных ударов у границы после полудня в четверг.

Ливанские СМИ также пишут об интенсивных израильских авиаударах вблизи Дейр-Канун-ан-Нахр в районе Тир.

Армия обороны Израиля сообщила о серии авиаударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, направленным на уничтожение возможностей террористической группировки.

"Террористическая организация "Хезболла" превратила южный Ливан в зону боевых действий, и в течение десятилетий вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живой щит", — заявили в ЦАХАЛе.

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