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Ізраїльські літаки завдали ударів по об'єктах на півдні Лівану — що відомо

19 вересня 2024 18:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль завдав авіаударів по Хезболлі на півдні Лівану
Вибух у Лівані. Фото: REUTERS/Karamallah Daher
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльські літаки завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. ЦАХАЛ стверджує, що ці атаки мають на меті знищення можливостей терористичного угруповання та забезпечення безпеки на півночі Ізраїлю.

Про це повідомляє Times Of Israel у четвер, 19 вересня.

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Ізраїль заявив, що його військові літаки вночі завдали ударів по селах на півдні Лівану. Водночас джерела в органах безпеки та телеканал "Аль-Манар", що належить "Хезболлі", повідомили про відновлення повітряних ударів біля кордону після полудня в четвер.

Ліванські ЗМІ також пишуть про інтенсивні ізраїльські авіаудари поблизу Дейр-Канун-ан-Нахр у районі Тир.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про серію авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, які спрямовані на знищення можливостей терористичного угруповання.

"Терористична організація "Хезболла" перетворила південний Ліван на зону бойових дій і протягом десятиліть озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі і використовувала їх як живий щит", — заявили в ЦАХАЛі.

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