Ізраїль завдав авіаударів по Хезболлі на півдні Лівану

Ізраїльські літаки завдали ударів по об'єктах на півдні Лівану — що відомо
Ізраїльські літаки завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. ЦАХАЛ стверджує, що ці атаки мають на меті знищення можливостей терористичного угруповання та забезпечення безпеки на півночі Ізраїлю.
Про це повідомляє Times Of Israel у четвер, 19 вересня.
Удари по Лівану
Ізраїль заявив, що його військові літаки вночі завдали ударів по селах на півдні Лівану. Водночас джерела в органах безпеки та телеканал "Аль-Манар", що належить "Хезболлі", повідомили про відновлення повітряних ударів біля кордону після полудня в четвер.
Ліванські ЗМІ також пишуть про інтенсивні ізраїльські авіаудари поблизу Дейр-Канун-ан-Нахр у районі Тир.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про серію авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, які спрямовані на знищення можливостей терористичного угруповання.
Over Beirut Now https://t.co/Dzcd5Xz5ws pic.twitter.com/YkflrFEw4k— 𝓂𝒶𝓇𝒾𝑜🇱🇧🇬🇧🇦🇪 (@MarioLeb79) September 19, 2024
"Терористична організація "Хезболла" перетворила південний Ліван на зону бойових дій і протягом десятиліть озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі і використовувала їх як живий щит", — заявили в ЦАХАЛі.
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