Израиль ввел ограничение въезда украинцев в свою страну - реакция Украины

Эяль Сисо и Евгений Корнийчук. Фото: Embassy of Ukraine в State of Israel

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал на сообщение миграционной службы об изменении политики Израиля об ограничении въезда украинцев. Он заявил, что Украине придется принять подобное решение и не разрешать израильтянам въезжать на территорию страны без заполнения электронных проездных писем.

Об этом сообщило издание Bhol.

Читайте также:

Израиль вводит ограничения на поездки

Бюро по вопросам народонаселения и иммиграции Израиля недавно объявило об изменениях в инструкции по въезду в Израиль, согласно которым с 1 июля 2024 года любой иностранный гражданин, желающий въехать в Израиль из стран, которые согласно соглашениям не нуждаются в визе, должен будет пройти новую процедуру электронного разрешения на поездки (Electronic Travel Authorization) до прибытия в страну и разрешения ETA-IL на проживание до 90 дней. Среди стран, на граждан которых распространяется новое правило, есть и Украина.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал новую директиву и заявил, что в ответ Украина также будет вынуждена ввести аналогичные ограничения для прибывающих в Украину граждан Израиля.

"Израиль меняет визовую политику и вводит ограничения для тех, кто туда въезжает, и, к сожалению, Украине придется реагировать соответствующим образом", — заявил политик.

Ограничения также будут касаться десятков тысяч израильтян, которые будут лететь в Умань на Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм, приходящийся на период с середины сентября — начало октября.

"К сожалению, эти новые инструкции могут коснуться паломников из Израиля, которые будут лететь в Умань во время праздников Тишрей", — отметил посол.

Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента разработки безвизовой политики в 2010 году.

"К сожалению, Израиль, несмотря на это важное соглашение, в течение последних нескольких лет принял ряд "недружественных" мер, налагающих дополнительные ограничения на путешествия для украинцев",— отметил Корнийчук.

Он привел один из примеров таких мер, в частности то, что в начале войны Россия предприняла попытку закрыть въезд в Израиль для украинских беженцев. Тогда многих украинцев, преимущественно женщин и детей, не пустили в страну, а некоторых даже депортировали в Украину.

Каким будет ответ Украины на эти мероприятия

"Мы видим эту негативную тенденцию и, несомненно, будем обязаны отреагировать. Учитывая недавнее решение израильской стороны, Украина планирует применять подобную политику по отношению к гражданам Израиля по принципу взаимности. Это значит, что все израильтяне, которые хотят въехать Украина в течение короткого времени, будут обязаны позаботиться о заполнении электронных проездных писем заранее, до прибытия в Украину, чтобы они могли въехать в нашу страну", — подчеркнул посол.

Напомним, Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков.

Также мы писали, что отношения между Украиной и Польшей за последние полгода по сути сошли на нет. В геополитической плоскости они продолжают нас поддерживать, однако камнем преткновения стали зерно и украинские перевозчики. Сейчас, казалось бы, ситуация немного между нашими странами улучшилась, по крайней мере, блокировки границ пока нет, но надолго ли это.