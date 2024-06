Ізраїль ввів обмеження в'їзду українців до своєї країни — реакція України

Еяль Сісо та Євген Корнійчук. Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук відреагував на повідомлення міграційної служби про зміну політики Ізраїлю щодо обмеження в’їзду українців. Він заявив, що Україні доведеться прийняти подібне рішення, і не дозволяти ізраїльтянам в'їжджати на територію країни без заповнення електронних проїзних листів.

Про це повідомило видання Bhol.

Бюро з питань народонаселення та імміграції Ізраїлю нещодавно оголосило про зміни в інструкції для в’їзду в Ізраїль, згідно з якими з 1 липня 2024 року будь-який іноземний громадянин, який бажає в’їхати до Ізраїлю з країн, які згідно з угодами не потребують візи , повинен буде пройти нову процедуру електронного дозволу на подорожі (Electronic Travel Authorization) до прибуття в країну та дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів. Серед країн, на громадян яких поширюється нове правило є і Україна.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук розкритикував нову директиву та заявив, що у відповідь Україна також буде змушена запровадити аналогічні обмеження для громадян Ізраїлю, які прибувають в Україну.

"Ізраїль змінює візову політику та вводить обмеження для тих, хто туди в’їжджає, і, на жаль, Україні доведеться реагувати відповідним чином", — заявив політик.

Обмеження також стосуватимуться десятків тисяч ізраїльтян, які летітимуть в Умань на Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, яке припадає на період від середини вересня — початок жовтня.

"На жаль, ці нові інструкції можуть торкнутися паломників з Ізраїлю, які летітимуть до Умані під час свят Тишрей", — зазначив посол.

Україна та Ізраїль підтримують тісні зв'язки з моменту розробки безвізової політики у 2010 році.

"На жаль, Ізраїль, незважаючи на цю важливу угоду, протягом останніх кількох років вжив низку "недружніх" заходів, які накладають додаткові обмеження на подорожі для українців", — зауважив Корнічук.

Він навів один із прикладів таких заходів, зокрема, те, що на початку війни Росія зробила спробу закрити в'їзд до Ізраїлю для українських біженців. Тоді багатьох українців, переважно жінок і дітей, не впустили до країни, а деяких навіть депортували в Україну.

Якою буде відповідь України на ці заходи

"Ми бачимо цю негативну тенденцію і, безсумнівно, будемо зобов'язані відреагувати. Враховуючи нещодавнє рішення ізраїльської сторони, Україна планує застосовувати подібну політику щодо громадян Ізраїлю за принципом взаємності. Це означає, що всі ізраїльтяни, які хочуть в'їхати Україна протягом короткого часу будуть зобов’язані подбати про заповнення електронних проїзних листів заздалегідь, до прибуття в Україну, щоб вони могли в’їхати до нашої країни", — наголосив посол.

