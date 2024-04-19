Израиль нанес удар беспилотниками по территории Ирана, — ABC News

Атака на Иран. Иллюстративное фото: ABC News

Израильские силы в пятницу, 19 апреля, нанесли удар беспилотниками по территории Ирана. Было зафиксировано попадание в один из объектов.

Об этом пишет ABC News в X.

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Удар по Ирану

"Израильские ракеты попали в объект в Иране, заявил американский чиновник. Это произошло через несколько дней после того, как Иран выпустил десятки ракет по Израилю", — говорится в сообщении.

В то же время иранское информационное агентство Fars пишет о взрывах, раздававшихся возле аэропорта в центральном городе Исфахан.

"Причина этих звуков пока неизвестна, и расследование продолжается до тех пор, пока не будут установлены точные детали инцидента", — говорится в сообщении.

Позже было слышно еще три взрыва возле военной авиабазы Шекари возле Исфахана. Военные заявили о сбитии нескольких дронов — в провинции расположены несколько ядерных объектов, в том числе центр программы по обогащению урана Натанз.

Однако, по данным СМИ, ядерные объекты находятся в полной безопасности.

ABC News со ссылкой на чиновника США отмечает, что израильские ракеты попали в объект в Иране. А телеканал Fox News сообщает со ссылкой на "хорошо осведомленный военный источник", что удар был "ограниченный".

The New York Times цитирует иранских официальных лиц, что был нанесен удар по военной авиабазе вблизи Исфахана.

Кроме того, над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановили полеты.

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана. Страна сама будет решать, как и когда ответить.

Также ранее Иран пригрозил, что может нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку в ночь на 14 апреля.