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Ізраїль завдав удару безпілотниками по території Ірану, — ABC News

19 квітня 2024 07:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль завдав удару безпілотниками по території Ірану, — ABC News
Атака на Іран. Ілюстративне фото: ABC News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїльські сили в п'ятницю, 19 квітня, завдали удару безпілотниками по території Ірану. Було зафіксовано влучання в один з об'єктів.

Про це пише ABC News в X.

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"Ізраїльські ракети влучили в об'єкт в Ірані, заявив американський чиновник.Це сталося через кілька днів після того, як Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю", — йдеться в дописі.

Водночас іранське інформаційне агентство Fars пише про вибухи, що лунали біля аеропорту в центральному місті Ісфахан.

"Причина цих звуків поки невідома, і розслідування триває, доки не будуть встановлені точні деталі інциденту", — йдеться у повідомленні.

Пізніше було чутно ще три вибухи поблизу біля військової авіабази Шекарі біля Ісфахана. Військові заявили про збиття декількох дронів — в провінції розташовані кілька ядерних об'єктів, зокрема центр програми зі збагачення урану Натанз.

Однак за даними ЗМІ, ядерні об’єкти перебувають у повній безпеці.

ABC News з посиланням на чиновника США зазначає, що ізраїльські ракети влучили в об'єкт в Ірані. А телеканал Fox News повідомляє з посиланням на "добре обізнане військове джерело", що удар був "обмежений".

The New York Times цитує іранських офіційних осіб, що було завдано удару по військовій авіабазі поблизу Ісфахану.

Крім того, над містами Ісфахан, Шираз і Тегеран призупинили польоти. 

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану. Країна сама вирішуватиме, як і коли відповісти.

Також раніше Іран пригрозив, що може завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку в ніч проти 14 квітня.

Іран
Ізраїль
війна
безпілотники
атака

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