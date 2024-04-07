Израиль выводит войска с юга сектора Газа

Израильские военные на бронетехнике. Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидает южную часть сектора Газа. Это обусловлено тем, что израильские военные добились всех поставленных целей.

Об этом сообщает издание Haaretz в воскресенье, 7 апреля.

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98-я дивизия ЦАХАЛ покинула сектор Газа. Военные объяснили, что этот шаг является результатом завершения всех боевых операций в регионе. При этом они отрицают, что на такое решение повлияло давление США на правительство Израиля.

"Мы готовы действовать, когда мы будем нужны, но нам нет нужды оставаться в секторе без необходимости. 98-я дивизия ликвидировала ХАМАС. Мы убили тысячи членов этой организации. Мы сделали там все, что могли", — сообщил один из офицеров.

Он добавил, что выход из Хан-Юниса позволит перемещенным палестинцам вернуться в свои дома. При этом военный уточнил, что армия будет "продолжать действовать в соответствии с оперативными потребностями".

В ближайшее время ЦАХАЛ планирует выделить три дивизии к границе с Газой, которые будут вовлечены в активные действия, если возникнет такая необходимость.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден предупредил израильского лидера Беньямина Нетаньяху в том, что Соединенные Штаты могут изменить свою позицию по поводу войны на Ближнем Востоке. Это произойдет в том случае, если еврейское государство не будет принимать меры по предотвращению жертв среди гражданских в Газе.

Напомним, на днях в СМИ сообщили, что Иран может напасть на Израиль в ближайшие сутки.