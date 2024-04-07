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Ізраїль виводить війська з півдня сектору Гази

7 квітня 2024 14:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ізраїль виводить війська з півдня сектору Гази
Ізраїльські військові на бронетехніці. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покидає південну частину сектора Гази. Це зумовлено тим, що ізраїльські військові досягли усіх поставлених цілей.

Про це повідомляє видання Haaretz у неділю, 7 квітня.

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98-ма дивізія ЦАХАЛ покинула сектор Гази. Військові пояснили, що цей крок є наслідком завершення всіх бойових операцій в регіоні. При цьому вони заперечили, що на таке рішення повпливав тиск США на уряд Ізраїлю.

"Ми готові діяти, коли ми будемо потрібні, але нам немає потреби залишатися в секторі без необхідності. 98-а дивізія ліквідувала ХАМАС. Ми вбили тисячі членів цієї організації. Ми зробили там усе, що могли", — повідомив один з офіцерів.

Він додав, що вихід з Хан-Юніса дозволить переміщеним палестинцям повернутися до своїх домівок. При цьому військовий уточнив, що армія "продовжуватиме діяти відповідно до оперативних потреб".

Найближчим часом ЦАХАЛ планує виділити три дивізії на кордоні з Газою, які будуть залучені до активних дій, якщо виникне така потреба.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден попередив ізраїльського лідера Беньяміна Нетаньягу у тому, що Сполучені Штати можуть змінити свою позицію щодо війни на Близькому Сході. Це станеться у тому випадку, якщо єврейська держава не вживатиме заходів для запобігання жертв серед цивільних у Газі. 

Нагадаємо, днями в ЗМІ повідомили, що Іран може напасти на Ізраїль протягом найближчих діб. 

Ізраїль
війна
Сектор Гази
ХАМАС
Палестина

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