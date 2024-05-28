Удар Израиля по Сектору Газа – в ЦАХАЛ сообщили, кто виноват в гибели мирных палестинцев

Последствия удара по городу Рафах на юге Сектора Газа. Фото: AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила предварительные выводы расследования касательно гибели мирных палестинцев в городе Рафах в Секторе Газа. Ранее Израиль атаковал город ракетами в ответ на обстрел Тель-Авива боевиками ХАМАС.

Данные расследования во вторник, 28 мая, опубликовала пресс-служба армии армии Израиля.

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Разведка ЦАХАЛ проверила местность перед атакой на боевиков

В ЦАХАЛ уверяют, что в ночь на 26 мая израильская авиация уничтожила командиров палестинского движения ХАМАС Ясина Рабиа и Халеда Наджара. Речь идет о двух ударах по военному комплексу боевиков, который был почти в двух километрах от лагеря беженцев.

Место атаки ЦАХАЛ в 1,7 км от лагеря беженцев. Фото: idf.il

По данным израильских военных, их самолеты атаковали боеприпасами с 17-килограммовыми боеголовками, которые не могли нанести масштабных разрушений. И перед атакой разведка проверила местность, чтобы ЦАХАЛ не задел мирное население.

По предварительным выводам, масштабный пожар в лагере могла спровоцировать вторичная детонация боеприпасов на земле. Вероятно, в районе удара хранились снаряды, оружие или другие взрывопасные материалы.

Напомним, во вторник, 28 мая, танки израильской армии впервые продвинулись в центр города Рафах в Секторе Газа. Бронетехнику ЦАХАЛа заметили у памятника мечети Аль-Авда.

К слову, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стрельба на границе Сектора Газа и Египта свидетельствует об опасности распространения конфликта. Во время обстрела израильские силы убили египетского солдата.