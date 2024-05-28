Удар Ізраїля по Сектору Газа — у ЦАХАЛ повідомили, хто винен у загибелі мирних палестинців

Наслідки удару по місту Рафах на півдні Сектора Гази. Фото: AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поширила попередні висновки розслідування щодо загибелі мирних палестинців у місті Рафах у Секторі Газа. Раніше Їзраїль атакував місто ракетами у відповідь на обстріл Тель-Авіва бойовиками ХАМАС.

Дані розслідування у вівторок, 28 травня, опубліковала пресслужба армії армії Ізраїлю.

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Розвідка ЦАХАЛ перевірила місцевість перед атакою на бойовиків

У ЦАХАЛ запевняють, що в ніч на 26 травня ізраїльська авіація знищила командирів палестинського руху ХАМАС Ясіна Рабіа та Халеда Наджара. Йдеться про два удари військовому комплексу бойовиків, який був майже за два кілометри від табору біженців.

Місце атаки ЦАХАЛ за 1,7 км від табору біженців. Фото: idf.il

За даними ізраїльських військових, їх літаки били боєприпасами з 17-кілограмовими боєголовками, які не могли завдати масштабних руйнувань. І перед атакою розвідка перевірила місцевість, аби ЦАХАЛ не зачепив мирне населення.

За попередніми висновками, масштабну пожежу в таборі могла спровокувати вторинна детонація боєприпасів на землі. Ймовірно, в районі удару зберігалися снаряди, зброя чи інші матеріали, які могли вибухнути.

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, танки ізраїльської армії вперше просунулися до центру міста Рафах у Секторі Гази. Бронетехніку ЦАХАЛу помітили біля пам'ятки міста мечеті Аль-Авда.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що стрілянина на кордоні Сектору Гази та Єгипту свідчить про небезпеку поширення конфлікту. Під час неї ізраїльські сили вбили єгипетського солдата.