У ХАМАС не осталось серьезных боевых сил и они перешли к партизанской войне

Бойцы Цахала в секторе Газы. Фото: Reuters

Армии Израиля удалось почти полностью уничтожить военное крыло ХАМАС. Теперь боевики перешли к полностью партизанской войне в секторе Газы.

Об этом в интервью телеканалу "Киев 24" заявил израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден.

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По его словам, ЦАХАЛ удалось переломить ситуацию и у боевых частей врага теперь нет возможности маневрировать. Остались раздробленные группы до десяти боевиков, предпринимаемых партизанскими действиями.

"Да, у них остается возможность для попыток проведения каких-то терактов или изготовления взрывчатки, в том числе фугасных боеприпасов. Военное командование Израиля говорит о том, что понадобится примерно год, чтобы разобраться с этими группами боевиков, лишив их возможности вообще вести любые военные вылазки или единичные запуски ракет", — заявил Зайден.

Теперь, после ХАМАСа настал черед разобраться с Хезболлой, говорят израильские политологи.