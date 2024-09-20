У ХАМАСу не залишилось серйозних бойових сил і вони перейшли до партизанської війни

Бійці ЦАХАЛу у секторі Гази. Фото: Reuters

Армії Ізраїля вдалось майже повністю знищити військове крило ХАМАСу. Тепер бойовики перейшли до повністю партизанської війни у секторі Гази.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Київ 24" заявив ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден.

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За його словами, ЦАХАЛу вдалось переломити ситуацію й у бойових частин ворога тепер немає можливості маневрувати. Залишились роздріблені групи до десяти бойовиків, які вдаються до партизанських дій.

"Так, у них залишається можливість для спроб проведення якихось терактів чи виготовлення вибухівки, в тому числі фугасних боєприпасів. Військове командування Ізраїля говорить про те, що знадобиться приблизно рік, щоб розібратись з цими групами бойовиків, позбавивши їх можливості взагалі вести будь-які військові вилазки чи поодинокі запуски ракет", — заявив Зайден.

Тепер, після ХАМАСу настала черга розібратись з Хезболлою, кажуть ізраїльські політологи.