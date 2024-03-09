Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова - большое интервью

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: google.com

Как продвигается дело Бигуса и кто стоит за слежкой за журналистами? Когда могут состояться выборы в Украине и почему правительство сокращает министерства? Как оппозиция будет голосовать за законопроект о мобилизации?

На все эти вопросы в интервью Новини.LIVE ответил Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова, народный депутат от партии "Голос".

Читайте также:

— Господин Ярослав, мы сейчас видим много поправок к законопроекту о мобилизации, и это может отсрочить вынесение его на голосование. Можете ли вы спрогнозировать, как будет вести себя оппозиция при голосовании за этот законопроект?

— Что касается правок от оппозиции — их меньше, чем правок от большинства. Наибольшее количество правок – это представители "Слуги Народа", господин Мазурашу и некоторые другие.

Почему такое количество правок — это действительно резонанс. Это то, что касается каждого, и поэтому здесь очень важны взвешенные, сбалансированные решения, чтобы те механизмы, те дополнительные возможности, которые мы даем для наших центров комплектации военных, чтобы они были понятны и чтобы общество ясно понимало, что они справедливы.

Сейчас я доволен динамикой и тактикой, которую избрал Национальный комитет по национальной безопасности и обороне. Они поделили все правки на большие блоки:

есть правки, касающиеся образовательных степеней, и кого будут как призывать;

есть правки, относящиеся к срокам демобилизации и т. д.

По этим блокам будут обсуждены базовые подходы, согласованные внутри комитета. Сейчас, по сути, будут проходиться уже по правкам, согласно этим блокам, принимать окончательное решение и выносить в зал.

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. Фото: скриншот

По прогнозам, в 20-х числах марта мы должны были выйти на законопроект. И теперь ключевой вопрос — удастся ли выйти на законопроект, определенным образом согласованный разными политическими игроками. Я достаточно оптимистично на это смотрю.

Я посоветовал руководству Верховной Рады в ходе этого процесса запустить в кулуары журналистов. Чтобы сразу было видно, кто занимается политиканством по очень болезненной теме.

— Вы перед нашим интервью сказали, что не исключаете возможность выборов весной следующего года. Можете объяснить, почему вы так думаете?

— Это будет зависеть от ситуации на фронте. Мы, как демократическая страна, обязаны будем провести выборы, как только закончится активная фаза войны.

— Уменьшится ли количество депутатов в парламенте после следующих выборов и насколько?

— Для этого нужно вносить изменения в Конституцию. А для этого требуется как минимум окончание военного положения. И далее процедура двух чтений, трех фактически, экспертиза Конституционного суда.

Ярослав Юрчишин в эфире Новини.LIVE. Фото: скриншот

Мы банально не успеем снизить количество народных депутатов до следующих послевоенных выборов. Потому что нам предстоит провести эти выборы в течение полугода как можно дольше после завершения войны.

А чтобы снизить количество, фактически нужен год.

— Что вы думаете о заявлении премьер-министра Шмыгаля о масштабных сокращениях в министерствах?

— Здесь можно это выступление разбирать на цитаты. Потому что сократили не чиновников, а вакансии. То есть у нас банально не хватает людей, чтобы заполнить необходимые позиции, которые у нас есть в государственной службе.

Пресс-конференция премьер-министра Шмыгаля. Фото: google.com

Это вынужденный шаг. Каждая ликвидация министерства у нас преимущественно наоборот создает огромную проблему, потому что работников нужно или переводить в новое министерство, а это процедура, или они остаются там, и мы платим им зарплаты.

И это никак не влияет положительно, а только негативно на наше финансовое состояние.

Дальше у нас уже были большое гуманитарное министерство Министерства культуры, молодежи и спорта. Потом их разъединили, а сейчас снова говорят об объединении. Это хаотическое движение, вряд ли ведущее к какому-то качеству.

Связано ли это с информацией о том, что возможны изменения и на самых высоких ступенях власти, — сомневаюсь. Скорее, это связано с тем, что кадров на заполнение качественных вакансий, которые уже сейчас есть, нет даже на уровне министерств.

У нас Министерство культуры и информационной политики уже долгое время не может найти министра. У нас временно исполняющий обязанности. Это, конечно, показывает, что ряд запасных у власти, к сожалению, очень короткий.

И.о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото: google.com

Приглашать технократов — я уже не говорю представителей меньшинства — пока рука не поднимается, потому что хочется больше контролировать, особенно сферы, где есть бюджетные расходы, где существенные средства даже в условиях войны.

Потому что мы должны развивать нашу культуру, мы должны инвестировать в информационную безопасность.

— Telegram получил перечень так называемых "проблемных" каналов от украинской власти. Продолжается дискуссия по поводу запрета этого мессенджера в Украине. Кем это инициировано и кому это выгодно?

— Смотрите, больше разгоняют, что Telegram хотят запретить, сами анонимные телеграмм-каналы.

На самом деле есть критическое отношение, в частности, со стороны медиаэкспертов или государственных структур, работающих в контуре защиты государственной информации. Почему? Потому что на данный момент у нас нет эффективной коммуникации с администрацией Telegram.

Если там в Facebook, YouTube мы можем коммуницировать с администрацией и блокировать какие-то сугубо российские пропагандистские моменты, просто геноцидальные нарративы или наоборот отстаивать интересы наших боевых частей, потому что в свое время Facebook очень активно блокировал все, что связано с "Азовом". В результате коммуникации эта проблема снялась почти полностью.

В Telegram, к сожалению, до того, как начался такой жесткий дискурс о возможном запрете, администрация даже не шла на контакт. То есть в принципе пыталась играть в таких исповедников максимальной свободы в интернете.

Но когда США обвинили Telegram в том, что они распространяют информацию, связанную с террористической организацией ИГИЛ, и дали целый перечень — начался судебный процесс, угрожавший "Телеграм" миллиардными долларовыми штрафами.

Конечно, вопрос решился быстро. А у Украины явно нет роскоши и времени на эти судебные процессы. Просто вопрос того, чтобы российский нарратив не распространялся никакими каналами, — для нас это вопрос жизни и смерти. Поэтому я могу только приветствовать, что администрация "Телеграм" пошла на сотрудничество.

— И напоследок поговорим о прослушивании Бигуса и пограничном казусе журналиста Ткача. Как вы считаете, есть ли на сегодня в Украине инструменты, чтобы защитить наших журналистов?

— Начиная с ситуации вокруг Бигуса. Сначала власти решили — в данном случае именно Служба безопасности — пытаться перекладывать ответственность на журналистов, но очень быстро поняли, что такая технология в Украине не работает.

И тягаться, условно говоря, власти с журналистами, к которым уровень доверия намного выше, это нелогично.

Основатель Bihus.info Денис Бигус. Фото: google.com

Поэтому следующие шаги, когда Василий Малюк пошел и объяснил ситуацию послам G7, пошел на Комитет национальной безопасности и обороны, затем на согласительный совет в Верховную Раду объяснил ситуацию, встретился с журналистами Bihus.info, объяснил, как проходит расследование, — расследование забрали в СБУ, чтобы не было конфликта интересов и передали Офису генерального прокурора.

И это расследование действительно на самом высоком контроле. До сих пор коллеги из Bihus.info скептически относительно того, что они получат информацию о заказчике.

Ситуация следующая — это для нас испытание на нашу европейскость. Не на соблюдение стандартов, как в Польше, а на стандарты европейского и западного мира, потому что проблемы с давлением власти на журналистов случаются по всему миру. Вопрос в том, как на это реагирует общество и власть.

Общество очень правильно отреагировало, сразу требуя адекватного расследования. Власти сначала совершили несколько ошибок, но сейчас активно их исправляют.

У меня нет гарантий, что мы получим 100% имена заказчиков. Потому что, как бы то ни было, скорее всего заказчики так или иначе связаны с властными кабинетами. Я трудно представляю себе какого-то вне власти человека, который может натравить на журналистов-расследователей целый департамент.

Что касается Михаила Ткача, я бы хотел отметить положительную работу нашего посольства, которое очень оперативно вмешалось и добилось признания того, что да, задержали граждан Украины, журналистов. Добились того, что их оперативно отпустили.

Единственная проблема, что у нас до сих пор нет официальной легальной позиции, потому что твит польской полиции о том, что это фейк и никого не задерживали, само по себе никакой официальной позицией не может быть.

Поэтому что мы сейчас делаем? Министерство иностранных дел работает по своей линии, а заявление "Украинской правды" поддержал Институт массовой информации и еще ряд журналистских организаций.

Ну, и мы от Комитета вместе с коллегами из Комитета гуманитарного направили письмо коллегам из Комитета по вопросам культуры и информации Сейма Польши и Комитета по правам человека, чтобы они взяли на свой парламентский контроль это дело. Ожидаем от них ответа.