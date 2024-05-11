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Италия потратила миллионы на обслуживание арестованных яхт российских олигархов

11 мая 2024 15:04
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Бригадир София
редактор
Италия потратила миллионы на обслуживание арестованных яхт российских олигархов
Российская яхта в порту Италии. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз ввел санкции, которые включают замораживание активов. Из-за этого несколько яхт, принадлежащих российским бизнесменам, получили запрет на выход из портов Италии.

Об этом сообщил телеканал France 24 в пятницу, 10 мая.

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Расходы Италии на замороженные активы России

За два года Италия использовала около 32 миллионов евро на управление замороженными активами, в том числе на содержание российских судов. В частности, итальянский Минфин оплачивает расходы по техобслуживанию, например, плату за стоянку. Всего таких судов семь.

Напомним, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.

Также мы писали о том, что страны Большой семерки G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации 300 млрд долларов замороженных активов России в пользу Украины. Рассматриваются альтернативные варианты, в частности, их возвращение РФ в обмен на ее отказ от оккупированных территорий.

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Европейский союз
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Италия
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война в Украине

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