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Італія витратила мільйони на обслуговування заарештованих яхт російських олігархів

11 травня 2024 15:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Італія витратила мільйони на обслуговування заарештованих яхт російських олігархів
Російська яхта в порту Італії. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ввів санкції, які включають замороження активів. Через це декілька яхт, що належать російським бізнесменам, отримали заборону на вихід з портів Італії.

Про це повідомив телеканал France 24 у п'ятницю, 10 травня.

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Протягом двох років Італія використала близько 32 мільйонів євро на керування замороженими активами, в тому числі на утримання російських суден. Зокрема, італійський Мінфін оплачує витрати на техобслуговування, наприклад, плату за стоянку. Усього таких судів сім.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.

Також ми писали про те, що країни "Великої сімки" G7 більше не обговорюють питання повної конфіскації 300 млрд доларів заморожених активів Росії на користь України. Розглядаються альтернативні варіанти, зокрема їх повернення РФ в обмін на її відмову від окупованих територій.

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