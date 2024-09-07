Испания стала 13 страной, присоединившейся к украинской IT-коалиции

Заседание коалиции IT. Фото: Минобороны Украины

Испания подписала Декларацию о намерениях и таким образом присоединилась к украинской IT-коалиции. Это уже 13 стран-партнеров, входящих в специальную группу по поддержке Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в субботу, 7 сентября.

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К украинской IT-коалиции присоединилась Испания

В рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Испания подписала декларацию о намерениях и стала 13 членом украинской IT-коалиции.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поблагодарила Испанию за поддержку и приобщение к IT-коалиции.

"Спасибо Правительству и народу Испании за системную поддержку Украины. Приобщение к IT-коалиции — отличная новость. Как и то, что все больше стран хотят помочь, чтобы Украина стала более технологичной. Но имела все возможности для развертывания любых цифровых решений, которые будут давать ощутимый результат в украинском войске", — заявила Черногоренко.

Что такое IT-коалиция

IT-коалиция — специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Она сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности. В рамках IT-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов более чем на 70 млн евро.