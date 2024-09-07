Іспанія стала 13 країною, що доєдналася до української ІТ-коаліції

Засідання коаліції ІТ. Фото: Міноборони України

Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до української ІТ-коаліції. Це вже 13 країна-партнер, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у суботу, 7 вересня.

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До української IT-коаліції доєдналася Іспанія

В рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала декларацію про наміри та стала 13 членом української ІТ-коаліції.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко подікувала Іспанії за підтримку та долучення до IT-коаліції.

"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", — заявила Черногоренко.

Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.