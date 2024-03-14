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Исландия создала пятилетний план поддержки Украины — его внесли в парламент

14 марта 2024 13:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Исландия создала пятилетний план поддержки Украины — его внесли в парламент
Парламент Исландии. Иллюстративное фото: icelandmonitor.mbl.is
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинская делегация совершила официальный визит в Исландию. Во время него правительство страны внесло в парламент план поддержки Украины на пять лет.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко в эфире Ми Україна в четверг, 14 марта.

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Пятилетний план поддержки Украины

"Именно во время нашего визита правительство внесло в парламент документ, пятилетний план поддержки Украины", — сказал Пушкаренко.

Он объяснил, что Исландия не может подписать прямой договор с Украиной, поскольку не имеет собственных вооруженных сил и полностью находится под защитой НАТО.

Поэтому правительство страны решило разработать "достаточно конкретный" план помощи для Украины. Во время визита украинской делегации в Исландию он был передан в парламент.

"Мы обсудили с членами правительства и парламента, как можно еще больше усилить этот документ и наполнить его еще большей конкретикой", — добавил нардеп.

Напомним, Эстония предлагает план финансирования для Украины на 120 млрд евро. По словам постоянного секретаря министерства обороны страны Кусти Салма, часть этой суммы может быть возмещена с помощью еврооблигаций.

Также мы писали, что советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр ответил, когда будут отправлены боеприпасы, закупленные для Украины. По его словам, это может произойти уже в июне этого года.

финансовая помощь
Украина
Исландия
война в Украине

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