Ісландія створила п'ятирічний план підтримки України — його внесли до парламенту

Парламент Ісландії. Ілюстративне фото: icelandmonitor.mbl.is

Українська делегація здійснила офіційний візит до Ісландії. Під час нього уряд країни вніс до парламенту план підтримки України на п'ять років.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі Ми Україна у четвер, 14 березня.

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П'ятирічний план підтримки України

"Саме під час нашого візиту уряд вніс в парламент документ, п'ятирічний план підтримки України", — сказав Пушкаренко.

Він пояснив, що Ісландія не може підписати прямий безпековий договір з Україною, оскільки не має власних збройних сил і повністю знаходиться під захистом НАТО.

Тому уряд країни вирішив розробити "достатньо конкретний" план допомоги для України. Під час візиту української делегації до Ісландії його передали до парламенту.

"Ми обговорили з членами уряду та парламенту, як можна ще більше посилити цей документ і наповнити його ще більшою конкретикою", — додав нардеп.

Нагадаємо, Естонія пропонує план фінансування для України на 120 млрд євро. За словами постійного секретаря міністерства оборони країни Кусті Салма, частина цієї суми може бути покрита за допомогою єврооблігацій.

Також ми писали, що радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр відповів, коли будуть відправлені боєприпаси, закуплені для України. За його словами, це може статися вже у червні цього року.