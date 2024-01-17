Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — погибли дети
Иран обстрелял ракетами и дронами территорию Пакистана. В результате атаки погибли двое детей, еще трое получили ранения. Исламабад отреагировал на обстрел, пригрозив серьезными последствиями для Тегерана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Пакистана.
Реакция Пакистана на обстрел со стороны Ирана
Пакистан заявил, что "неспровоцированное нарушение" воздушного пространства страны — это нарушение суверенитета и "может иметь серьезные последствия", ответственность за которое лежит на Иране.
В МИД страны подчеркнули, что такие односторонние действия якобы против терроризма "не отвечают добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие".
Исламабад подал МИД в Тегеране решительный протест. Иранского поверенного вызвали в МИД Пакистана.
Удар Ирана по Пакистану
Вечером 16 января Иран нанес удар на территории Пакистана. Иранские СМИ писали, что целью атаки стали базы суннитской группировки Джейш аль-Адль.
В конце декабря 2023 года Джейш аль-Адль взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в районе границы Ирана и Пакистана. Тогда погибли 11 стражей порядка.
Напомним, 15 января Иран нанес удар возле консульства США в городе Эрбиль, столицы региона Курдистан в Ираке. Тегеран заявил, что атака была совершена на "израильский шпионский центр".
США осудили ракетный удар Ирана и подчеркнули, что поддерживают усилия Ирака в противодействии дальнейшим атакам.
Новини.LIVE писали об иранской атаке на курдов и рассказывали, какое отношение к происходящему на Ближнем Востоке имеет война в Украине.
Читайте Новини.LIVE!