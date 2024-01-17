Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — погибли дети arrow

Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — погибли дети

17 января 2024 08:37
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — погибли дети
Пакистанский военный. Фото: Анадолу
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Иран обстрелял ракетами и дронами территорию Пакистана. В результате атаки погибли двое детей, еще трое получили ранения. Исламабад отреагировал на обстрел, пригрозив серьезными последствиями для Тегерана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Пакистана.

Читайте также:

Реакция Пакистана на обстрел со стороны Ирана

Пакистан заявил, что "неспровоцированное нарушение" воздушного пространства страны — это нарушение суверенитета и "может иметь серьезные последствия", ответственность за которое лежит на Иране.

В МИД страны подчеркнули, что такие односторонние действия якобы против терроризма "не отвечают добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие".

Исламабад подал МИД в Тегеране решительный протест. Иранского поверенного вызвали в МИД Пакистана.

Удар Ирана по Пакистану

Вечером 16 января Иран нанес удар на территории Пакистана. Иранские СМИ писали, что целью атаки стали базы суннитской группировки Джейш аль-Адль.

В конце декабря 2023 года Джейш аль-Адль взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в районе границы Ирана и Пакистана. Тогда погибли 11 стражей порядка.

Напомним, 15 января Иран нанес удар возле консульства США в городе Эрбиль, столицы региона Курдистан в Ираке. Тегеран заявил, что атака была совершена на "израильский шпионский центр".

США осудили ракетный удар Ирана и подчеркнули, что поддерживают усилия Ирака в противодействии дальнейшим атакам.

Новини.LIVE писали об иранской атаке на курдов и рассказывали, какое отношение к происходящему на Ближнем Востоке имеет война в Украине.

Иран
Пакистан
обстрелы
дроны
атака
ракетный удар
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме