Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — погибли дети

Пакистанский военный. Фото: Анадолу

Иран обстрелял ракетами и дронами территорию Пакистана. В результате атаки погибли двое детей, еще трое получили ранения. Исламабад отреагировал на обстрел, пригрозив серьезными последствиями для Тегерана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Пакистана.

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Пакистан заявил, что "неспровоцированное нарушение" воздушного пространства страны — это нарушение суверенитета и "может иметь серьезные последствия", ответственность за которое лежит на Иране.

В МИД страны подчеркнули, что такие односторонние действия якобы против терроризма "не отвечают добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие".



Исламабад подал МИД в Тегеране решительный протест. Иранского поверенного вызвали в МИД Пакистана.

Удар Ирана по Пакистану

Вечером 16 января Иран нанес удар на территории Пакистана. Иранские СМИ писали, что целью атаки стали базы суннитской группировки Джейш аль-Адль.

В конце декабря 2023 года Джейш аль-Адль взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в районе границы Ирана и Пакистана. Тогда погибли 11 стражей порядка.

Напомним, 15 января Иран нанес удар возле консульства США в городе Эрбиль, столицы региона Курдистан в Ираке. Тегеран заявил, что атака была совершена на "израильский шпионский центр".



США осудили ракетный удар Ирана и подчеркнули, что поддерживают усилия Ирака в противодействии дальнейшим атакам.



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