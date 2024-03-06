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Илон Маск сделал громкое заявление о финансировании предвыборной программы Трампа

6 марта 2024 20:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Илон Маск сделал громкое заявление о финансировании предвыборной программы Трампа
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: ccn.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Американский миллиардер Илон Маск сказал, что не будет финансировать кандидатов в президенты США. Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп ищет деньги на свою президентскую кампанию.

Об этом Маск сообщил в своем Twitter (X).

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Предприниматель заявил, что даст деньги ни одному из кандидатов в президенты США. Однако слова Маска не исключают пожертвований средств на счет политических комитетов (специальных организаций в США, финансирующих политические кампании) или других политических целей.

Сообщение Илона Маска в X. Фото: скриншот
Сообщение Илона Маска в X. Фото: скриншот

Как это влияет на предвыборную кампанию Трампа

Это заявление вероятно сильно навредило Трампу, оказавшемуся в тяжелом финансовом положении из-за множества судебных дел. На прошлой неделе он пытался найти дополнительные ресурсы, проведя встречу с Маском и несколькими богатыми республиканскими спонсорами.

Напомним, что главная соперница Трампа на праймериз Никки Хейли прекратила борьбу за президентскую номинацию.

Ранее мы сообщали, что Байден и Трамп победили на праймериз в "супервторник".

США
выборы
Илон Маск
Дональд Трамп
президент

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