Ілон Маск зробив гучну заяву щодо фінансування передвиборчої програми Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: ccn.com

Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що не фінансуватиме кандидатів у президенти США. До цього газета New York Times писала, що Дональд Трамп шукає гроші на свою президентську кампанію.

Про це Маск повідомив у своєму Twitter (X).

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Заява Маска

Підприємець заявив, що дасть грошей ні одному з кандидатів у президенти США. Проте слова Маска не виключають пожертвувань коштів на рахунок політичних комітетів (спеціальних організацій у США, які фінансують політичні кампанії) або на інші політичні цілі.

Допис Ілона Маска у X. Фото: скриншот

Як це впливає на передвиборчу кампанію Трампа

Ця заява ймовірно сильно нашкодила Трампу, який опинився у скрутному фінансовому становищі через безліч судових справ. На минулому тижні він намагався знайти додаткові ресурси, провівши зустріч з Маском та декількома багатими республіканськими спонсорами.

Нагадаємо, що головна суперниця Трампа на праймеріз Ніккі Гейлі припинила боротьбу за президентську номінацію.

Раніше ми повідомляли, що Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок.