Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ілон Маск зробив гучну заяву щодо фінансування передвиборчої програми Трампа arrow

Ілон Маск зробив гучну заяву щодо фінансування передвиборчої програми Трампа

6 березня 2024 20:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ілон Маск зробив гучну заяву щодо фінансування передвиборчої програми Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: ccn.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що не фінансуватиме кандидатів у президенти США. До цього газета New York Times писала, що Дональд Трамп шукає гроші на свою президентську кампанію.

Про це Маск повідомив у своєму Twitter (X).

Читайте також:

Заява Маска

Підприємець заявив, що дасть грошей ні одному з кандидатів у президенти США. Проте слова Маска не виключають пожертвувань коштів на рахунок політичних комітетів (спеціальних організацій у США, які фінансують політичні кампанії) або на інші політичні цілі.

Допис Ілона Маска у X. Фото: скриншот
Допис Ілона Маска у X. Фото: скриншот

Як це впливає на передвиборчу кампанію Трампа

Ця заява ймовірно сильно нашкодила Трампу, який опинився у скрутному фінансовому становищі через безліч судових справ. На минулому тижні він намагався знайти додаткові ресурси, провівши зустріч з Маском та декількома багатими республіканськими спонсорами.

Нагадаємо, що головна суперниця Трампа на праймеріз Ніккі Гейлі припинила боротьбу за президентську номінацію.

Раніше ми повідомляли, що Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок.

США
вибори
Ілон Маск
Дональд Трамп
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд