Илон Маск хочет попасть в политику с помощью Дональда Трампа

Миллиардер Илон Маск. Фото: universemagazine

В случае выигрыша Дональда Трампа в президентской гонке, самый богатый человек мира Илон Маск может стать его советником или занять другой пост в Белом доме. Слухи о тесном общении мультимиллиардера и кандидата в президенты США ходят в СМИ давно.

Об этом сообщает CNN.

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"Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обсуждает с миллиардером и бизнесменом Илоном Маском возможность предоставления ему должности консультанта в случае возвращения Трампа в Белый дом", — сообщает CNN со ссылкой на авторитетные американские СМИ.

В издании также отмечают, что Маск и Трамп давно поддерживают тесную связь. Миллиардер официально не поддержал политика, но они встретились в частном порядке в марте, когда экс-президент пытался увеличить сбор средств на предвыборную кампанию.

Следует сказать, что ни Маск, ни Трамп официально не подтвердили свое сотрудничество. Более того, Илон Маск на своей странице в соцсети Х написал, что никаких договоренностей между ним и политиком не было. А Трамп, в свою очередь, отметил, что в своей предвыборной кампании, а впоследствии и во время возможного президентства только он будет принимать решения.

Также, по данным издания, Маск и другой миллиардер, Нельсон Пельц, проинформировали будущего кандидата от республиканцев о своих частных усилиях, направленных на то, чтобы убедить "элитных" бизнес-лидеров не поддерживать президента США Джо Байдена на выборах.

"Потенциальная роль в будущей администрации Трампа может расширить роль, которую Маск играл в предыдущей администрации Трампа, когда он работал в двух бизнес-консультативных советах, прежде чем покинуть их через решение Трампа выйти из Парижского климатического соглашения", — подчеркнули в CNN.

Напомним, накануне в США присяжные признали Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения, 11 июля будет зачитан приговор суда, а значит, экспрезидент может отправиться в тюрьму или потерять право голоса на выборах.

Ранее на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.