Ілон Маск хоче потрапити в політику за допомогою Дональда Трампа

Мільярдер Ілон Маск. Фото: universemagazine

У разі виграшу Дональда Трампа у президентській гонці, найбагатша людина світу Ілон Маск може стати його радником чи зайняти інший пост у Білому домі. Чутки про тісне спілкування мультиміль'ярдера та кандидата в президенти США ширяться у ЗМІ давно.

Про це повідомляє CNN.

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"Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім", — повідомляє CNN із посиланням на авторитетні американські ЗМІ.

У виданні також зазначають, що Маск і Трамп давно підтримують тісний зв'язок. Мільярдер офіційно не підтримав політика, але вони зустрілися в приватному порядку в березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію.

Варто сказати, що ні Маск, ні Трамп офіційно не підтвердили свою співпрацю. Більше того, Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що ніяких домовленостей між ним і політиком не було. А Трамп, у свою чергу зазначив, що у своїй передвиборчій кампанії, а згодом і під час можливого президентства тільки він буде приймати рішення.

Також за даними видання, Маск та інший мільярдер Нельсон Пельц поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати "елітних" бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.

"Потенційна роль у майбутній адміністрації Трампа може розширити роль, яку Маск грав у попередній адміністрації Трампа, коли він працював у двох бізнес-консультативних радах, перш ніж залишити їх через рішення Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди", — підкреслили у CNN.

Нагадаємо, напередодні у США присяжні визнали Дональда Трампа винним по 34 пунктах обвинувачення, 11 липня буде зачитаний вирок суду, а отже експрезидент може відправитися до в'язниці, чи втратити право голосу на виборах.

Раніше на щорічному з'їзді Національної стрілецької асоціації у Далласі Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни.