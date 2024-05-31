Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ілон Маск мітить на високу посаду в Білому домі не без допомоги Трампа — подробиці arrow

Ілон Маск мітить на високу посаду в Білому домі не без допомоги Трампа — подробиці

31 травня 2024 11:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ілон Маск хоче потрапити в політику за допомогою Дональда Трампа
Мільярдер Ілон Маск. Фото: universemagazine
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У разі виграшу Дональда Трампа у президентській гонці, найбагатша людина світу Ілон Маск може стати його радником чи зайняти інший пост у Білому домі. Чутки про тісне спілкування мультиміль'ярдера та кандидата в президенти США ширяться у ЗМІ давно. 

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Чи почне політичну кар'єру Маск і як це можливо

"Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім", — повідомляє CNN із посиланням на авторитетні американські ЗМІ.

У виданні також зазначають, що Маск і Трамп давно підтримують тісний зв'язок. Мільярдер офіційно не підтримав політика, але вони зустрілися в приватному порядку в березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію.

Варто сказати, що ні Маск, ні Трамп офіційно не підтвердили свою співпрацю. Більше того, Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що ніяких домовленостей між ним і політиком не було. А Трамп, у свою чергу зазначив, що у своїй передвиборчій кампанії, а згодом і під час можливого президентства тільки він буде приймати рішення. 

Також за даними видання, Маск та інший мільярдер Нельсон Пельц поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати "елітних" бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.

"Потенційна роль у майбутній адміністрації Трампа може розширити роль, яку Маск грав у попередній адміністрації Трампа, коли він працював у двох бізнес-консультативних радах, перш ніж залишити їх через рішення Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди", — підкреслили у CNN.

Нагадаємо, напередодні у США присяжні визнали Дональда Трампа винним по 34 пунктах обвинувачення, 11 липня буде зачитаний вирок суду, а отже експрезидент може відправитися до в'язниці, чи втратити право голосу на виборах. 

Раніше на щорічному з'їзді Національної стрілецької асоціації у Далласі Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни

політики
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
Білий дім
вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера