Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Два терміни і навіть три — Трамп поділився післявиборчими планами arrow

Два терміни і навіть три — Трамп поділився післявиборчими планами

20 травня 2024 03:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Дональд Трамп готовий бути президентом США два терміни і навіть три, хоче це незаконно
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни. Відповідна заява пролунала на щорічному з'їзді Національної стрілецької асоціації у Далласі.

Про це повідомляє видання Politico

Читайте також:

Ще не став президентом, а вже готовий переобиратися на третій термін 

Трамп нагадав, що 32-й президент США Франклін Рузвельт обирався на цей пост чотири рази. Однак тепер таке переобрання вважається незаконним у США, зазначає Politico. 22-га поправка, яка була прийнята після четвертого терміну Рузвельта, обмежує президентство двома термінами.

Також під час виступу Трамп пообіцяв скасувати заходи щодо безпеки вогнепальної зброї, затверджені за часів адміністрації Байдена. І закликав власників вогнепальної зброї прийти та проголосувати на виборах глави держави, які відбудуться у листопаді.

У своїй промові перед членами Національної стрілецької асоціації Трамп говорив про аборти, імміграцію та критикував Роберта Кеннеді-молодшого як "радикального лівого". Він також скаржився на численні кримінальні справи проти нього.

Раніше кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом.

Також ми повідомляли, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні ще перед входом до кабінету президента. 

США
війна
вибори
зброя
Дональд Трамп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку