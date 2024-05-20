Дональд Трамп готовий бути президентом США два терміни і навіть три, хоче це незаконно

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago/Reuters

Розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни. Відповідна заява пролунала на щорічному з'їзді Національної стрілецької асоціації у Далласі.

Про це повідомляє видання Politico.

Читайте також:

Ще не став президентом, а вже готовий переобиратися на третій термін

Трамп нагадав, що 32-й президент США Франклін Рузвельт обирався на цей пост чотири рази. Однак тепер таке переобрання вважається незаконним у США, зазначає Politico. 22-га поправка, яка була прийнята після четвертого терміну Рузвельта, обмежує президентство двома термінами.

Також під час виступу Трамп пообіцяв скасувати заходи щодо безпеки вогнепальної зброї, затверджені за часів адміністрації Байдена. І закликав власників вогнепальної зброї прийти та проголосувати на виборах глави держави, які відбудуться у листопаді.

У своїй промові перед членами Національної стрілецької асоціації Трамп говорив про аборти, імміграцію та критикував Роберта Кеннеді-молодшого як "радикального лівого". Він також скаржився на численні кримінальні справи проти нього.

Раніше кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом.

Також ми повідомляли, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні ще перед входом до кабінету президента.