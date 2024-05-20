Дональд Трамп готов быть президентом США два срока и даже три, хочет это незаконно

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago/Reuters

Размышляя о своем потенциальном президентстве, Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока. Соответствующее заявление прозвучало на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

Об этом сообщает издание Politico.

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Трамп напомнил, что 32-й президент США Франклин Рузвельт избирался на этот пост четырежды. Однако теперь это незаконно в США, отмечает Politico. 22-я поправка, принятая после четвертого срока Рузвельта, ограничивает президентство двумя сроками.

Также во время выступления Трамп пообещал отменить меры по безопасности огнестрельного оружия, утвержденные при администрации Байдена. И призвал владельцев огнестрельного оружия прийти и проголосовать на будущих выборах главы государства.

В своей речи перед членами Национальной стрелковой ассоциации Трамп говорил об абортах, иммиграции и критиковал Роберта Кеннеди-младшего как "радикального левого". Он также жаловался на многочисленные уголовные дела против него.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом.

Также мы сообщали, что Трамп обещал завершить войну в Украине еще перед входом в кабинет президента.