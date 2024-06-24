Против Telegram могут ввести ограничения — что говорят в ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров. Иллюстративное фото: REUTERS/Albert Gea

Европейский союз пригрозил руководству мессенджера Telegram и его создателю, Павлу Дурову расследованием из-за российской пропаганды. По мнению европейских чиновников, Кремль может использовать мессенджер для влияния на русскоязычных жителей Европы.

Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

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Газета пишет, что в Брюсселе готовятся усилить регулирование Telegram, заставив его более тщательно отслеживать контент. Сейчас в Европейской комиссии взвешивают, следует ли начинать расследование деятельности мессенджера.

По мнению еврокомиссара Веры Йорувой, Москва может использовать Telegram для распространения дезинформации среди русскоговорящего населения стран Европы. Особенно это касается Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Болгарии.

Дополнительная обеспокоенность европейских чиновников вызвана тем, что мессенджером могут пользоваться ГРУ и ФСБ с целью вербовки агентов, и передачи указаний для диверсий в перечисленных странах, и не только.

Напомним, ранее Bloomberg заявило, что Telegram превратился в ключевое оружие российских пропагандистов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Евросоюзе.

В то же время в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру, который будет работать в приложении "Дія" под названием "Дія.Канали".