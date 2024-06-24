Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Евросоюз пригрозил санкциями против Telegram — какая причина arrow

Евросоюз пригрозил санкциями против Telegram — какая причина

24 июня 2024 18:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Против Telegram могут ввести ограничения — что говорят в ЕС
Основатель Telegram Павел Дуров. Иллюстративное фото: REUTERS/Albert Gea
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Европейский союз пригрозил руководству мессенджера Telegram и его создателю, Павлу Дурову расследованием из-за российской пропаганды. По мнению европейских чиновников, Кремль может использовать мессенджер для влияния на русскоязычных жителей Европы.

Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Читайте также:

ЕС угрожает Telegram

Газета пишет, что в Брюсселе готовятся усилить регулирование Telegram, заставив его более тщательно отслеживать контент. Сейчас в Европейской комиссии взвешивают, следует ли начинать расследование деятельности мессенджера.

По мнению еврокомиссара Веры Йорувой, Москва может использовать Telegram для распространения дезинформации среди русскоговорящего населения стран Европы. Особенно это касается Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Болгарии.

Дополнительная обеспокоенность европейских чиновников вызвана тем, что мессенджером могут пользоваться ГРУ и ФСБ с целью вербовки агентов, и передачи указаний для диверсий в перечисленных странах, и не только.

Напомним, ранее Bloomberg заявило, что Telegram превратился в ключевое оружие российских пропагандистов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Евросоюзе.

В то же время в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру, который будет работать в приложении "Дія" под названием "Дія.Канали".

Европейский союз
санкции
Еврокомиссия
Telegram
расследование
пропаганда
технологии
ограничения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление