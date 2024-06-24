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Євросоюз пригрозив санкціями проти Telegram — яка причина

24 червня 2024 18:38
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Ілля Рябінін
редактор
Проти Telegram можуть ввести обмеження — що кажуть у ЄС
Засновник Telegram Павло Дуров. Ілюстративне фото: REUTERS/Albert Gea
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейський союз погрозив керівництву месенджера  Telegram та його творцю, Павлу Дурову розслідуванням через російську пропаганду. На думку європейських посадовців, Кремль може використовувати месенджер для впливу на російськомовних мешканців країн Європи.

Про це повідомляє німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

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Газета пише, що у Брюсселі готуються посилити регулювання Telegram, змусивши його ретельніше відстежувати контент. Наразі у Європейській комісії зважують, чи варто розпочинати розслідування щодо діяльності месенджера.

На думку єврокомісара Вери Йорувої, Москва може використовувати Telegram для поширення дезінформації серед російськомовного населення країн Європи.  Особливо це стосується Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Болгарії. 

Додаткове занепокоєння європейських чиновників викликано тим, що месенджером можуть користуватися ГРУ та ФСБ з метою вербування агентів, та передачі вказівок для здійснення диверсій в перерахованих країнах, і не тільки. 

Нагадаємо, раніше Bloomberg заявило, що Telegram перетворився на ключову зброю російських пропагандистів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Євросоюзу.

Водночас в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру, який працюватиме у додатку "Дія" під назвою "Дія.Канали".

Європейський союз
санкції
Єврокомісія
Telegram
розслідування
пропаганда
технології
обмеження

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