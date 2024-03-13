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Европейские страны продолжают торговать с Россией и Беларусью, — Туск

13 марта 2024 12:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Европейские страны продолжают торговать с Россией и Беларусью, — Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Leszek Szymański
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что половина стран Европы продолжает торговать с Россией и Беларусью, и многие компании, включая польские, успешно обходят санкции. Чиновник подчеркнул, что санкции против России "должны перестать быть фиктивными санкциями", и призвал к строгому соблюдению ограничений.

Это стало известно из интервью премьер-министра Польши Дональда Туска в интервью TVN24 .

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Туск выразил обеспокоенность тем, что санкции не соблюдаются должным образом.

"Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы их соблюдать действительно строго", — заявил Туск.

Он также упомянул о замороженных российских активах и убежден, что этих активов достаточно для обеспечения победы Украины в войне.

"Сегодня я могу с гордостью сказать, что Польша ведет себя очень рационально и ответственно, смело, но без азартных игр", — добавил премьер-министр.

Также ответил на вопрос, почему замороженные российские активы не используются,

"Потому что в столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда доходит до дела, например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы, давайте передадим их в руки Украины, оказывается, есть какие-то проблемы", — отметил Туск.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

Также мы писали о том, что польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной . В настоящее время полностью заблокированы пункты пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

санкции против России
Беларусь
Польша
торговля
Европа
Россия

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