Європейські країни продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, — Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що половина країн Європи продовжує торгувати з Росією та Білоруссю, і багато компаній, включаючи польські, успішно обходять санкції. Чиновник підкреслив, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними санкціями", і закликав до суворого дотримання обмежень.
Це стало відомо з інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в інтерв'ю TVN24.
Торгівля з Росією та Білоруссю
Туск висловив занепокоєння тим, що санкції не дотримуються належним чином.
"Половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, багато компаній, у тому числі в Польщі, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб їх дотримуватись дійсно суворо," — заявив Туск.
Він також згадав про заморожені російські активи та висловив переконання, що цих активів достатньо для забезпечення перемоги України в війні.
"Сьогодні я можу з гордістю сказати, що Польща поводиться надзвичайно раціонально і відповідально, сміливо, але без азартних ігор," — додав прем'єр-міністр.
Також відповів на запитання, чому заморожені російські активи не використовуються,
"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи, наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи, давайте передамо їх в руки України, виявляється, є якісь проблеми", — зауважив Туск.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.
Також ми писали про те, що польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Наразі повністю заблоковано пункти пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".
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