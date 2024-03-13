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Європейські країни продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, — Туск

13 березня 2024 12:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Європейські країни продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, — Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP/Leszek Szymański
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що половина країн Європи продовжує торгувати з Росією та Білоруссю, і багато компаній, включаючи польські, успішно обходять санкції. Чиновник підкреслив, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними санкціями", і закликав до суворого дотримання обмежень.

Це стало відомо з інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в інтерв'ю TVN24.

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Туск висловив занепокоєння тим, що санкції не дотримуються належним чином.

"Половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, багато компаній, у тому числі в Польщі, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб їх дотримуватись дійсно суворо," — заявив Туск.

Він також згадав про заморожені російські активи та висловив переконання, що цих активів достатньо для забезпечення перемоги України в війні.

"Сьогодні я можу з гордістю сказати, що Польща поводиться надзвичайно раціонально і відповідально, сміливо, але без азартних ігор," — додав прем'єр-міністр.

Також відповів на запитання, чому заморожені російські активи не використовуються,

"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи, наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи, давайте передамо їх в руки України, виявляється, є якісь проблеми", — зауважив Туск.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.

Також ми писали про те, що польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Наразі повністю заблоковано пункти пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

санкції проти Росії
Білорусь
Польща
торгівля
Європа
Росія

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