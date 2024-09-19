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Европарламент призвал немедленно снять ограничения на дальнобойные удары по РФ

19 сентября 2024 15:05
Катерина Османская - Редактор
Дальнобойные удары по России — позиция Европарламента
Украинские военные ведут огонь из гаубицы. Фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

В Европарламенте заявили, что западные партнеры Украины должны немедленно снять ограничения на дальнобойные удары по территории России. Там считают, что этот запрет препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону. 

Об этом говорится в резолюции "О продолжении финансовой и военной поддержки Украины государствами-членами ЕС", принятой на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, пишет Укринформ.

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Во время заседания соответствующую резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, еще 63 воздержались.

В восьмом пункте документа отмечается, что Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставленных в Украину против законных военных целей на российской территории, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом и оставляет Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру.

Кроме того, она подтверждает, что Украина как жертва агрессии имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

В то же время депутаты подчеркнули, что военная помощь Украине от ЕС, США и других партнеров является "значительной, но недостаточной". Они отмечают, что недостаточные поставки боеприпасов и вооружений и ограничения на их использование могут подорвать приложенные усилия.

"В связи с этим снова обращаемся к государствам-членам с призывом выполнить взятое на себя в марте 2023 года обязательство поставить Украине один миллион боеприпасов, ускорить поставки оружия, в том числе современных систем противовоздушной обороны и другого оружия и боеприпасов в ответ на четко определенные потребности, включая ракеты Taurus", — говорится в документе.

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