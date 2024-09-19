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Європарламент закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по РФ

19 вересня 2024 15:05
Катерина Османська - Редактор
Далекобійні удари по Росії — позиція Європарламенту
Українські військові ведуть вогонь з гаубиці. Фото: Reuters
Катерина Османська - Редактор

В Європарламенті заявили, що західні партнери України повинні негайно зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії. Там вважають, що ця заборона перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону.

Про це йдеться в резолюції "Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС", ухваленій на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, пише Укрінформ.

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Під час засідання відповідну резолюцію підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, ще 63 утримались.

У восьмому пункті документа наголошується, що Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом і залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру.

Крім того, вона підтверджує, що Україна, як жертва агресії, має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Водночас депутати підкреслили, що військова допомога Україні від ЄС, США та інших партнерів є "значною, але недостатньою". Вони наголошують, що недостатні постачання боєприпасів і озброєнь та обмеження на їх використання можуть підірвати зусилля, яких було докладено.

"У зв'язку з цим знову звертаємось до держав-членів із закликом виконати взяте на себе у березні 2023 року зобов'язання поставити Україні один мільйон боєприпасів, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони та іншої зброї і боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, включаючи ракети Taurus", — йдеться в документі.

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