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Европарламент отложил слушание отчета Еврокомиссии до поставок Украине систем Patriot

11 апреля 2024 18:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Европарламент отложил слушание отчета Еврокомиссии до поставок Украине систем Patriot
Европарламент. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Европейский парламент решил отсрочить рассмотрение отчета Еврокомиссии об исполнении бюджета ЕС за прошлый год. Решение поддержали 515 депутатов.

Об этом сообщил евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в четверг, 11 апреля.

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Почему Европарламент отменил слушание отчета Еврокомиссии

Верхофстадт предложил отменить слушание отчета Еврокомиссии о выполнении бюджета ЕС за прошлый год, обратившись к президенту Урсулы фон дер Ляйен со словами, что сейчас существуют более актуальные задачи:

"Это скандал, что Европа стоит с открытой дверью для Украины, а Европейская комиссия не способна даже на поиск самого необходимого!" — заявил депутат Европарламента.

Верхофстадт также подчеркнул, что, по словам еврокомиссара Жозепа Борреля, страны ЕС владеют 100 батареями Patriot и, вероятно, могут передать Украине семь из них, о которых Украина настоятельно просит.

Предложение Верхофстадта поддержали 515 депутатов, проголосовав "за", в то время как 62 высказались "против".

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot.

Ранее мы писали, что Боррель призвал ЕС поставить Украине Patriot.

Европейский союз
оружие
Еврокомиссия
Украина
ПВО
Европарламент

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