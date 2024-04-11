Европарламент отложил слушание отчета Еврокомиссии до поставок Украине систем Patriot

Европарламент. Фото: AP

Европейский парламент решил отсрочить рассмотрение отчета Еврокомиссии об исполнении бюджета ЕС за прошлый год. Решение поддержали 515 депутатов.

Об этом сообщил евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в четверг, 11 апреля.

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Верхофстадт предложил отменить слушание отчета Еврокомиссии о выполнении бюджета ЕС за прошлый год, обратившись к президенту Урсулы фон дер Ляйен со словами, что сейчас существуют более актуальные задачи:

"Это скандал, что Европа стоит с открытой дверью для Украины, а Европейская комиссия не способна даже на поиск самого необходимого!" — заявил депутат Европарламента.

Верхофстадт также подчеркнул, что, по словам еврокомиссара Жозепа Борреля, страны ЕС владеют 100 батареями Patriot и, вероятно, могут передать Украине семь из них, о которых Украина настоятельно просит.

Предложение Верхофстадта поддержали 515 депутатов, проголосовав "за", в то время как 62 высказались "против".

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot.

Ранее мы писали, что Боррель призвал ЕС поставить Украине Patriot.