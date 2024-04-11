Європарламент відклав слухання звіту Єврокомісії до поставок Україні систем Patriot

Європарламент. Фото: AP

Європейський парламент вирішив відтермінувати розгляд звіту Єврокомісії про виконання бюджету ЄС за минулий рік. Рішення підтримали 515 депутатів.

Про це повідомив євродепутат та колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Чому Європарламент скасував слухання звіту Єврокомісії

Верхофстадт запропонував скасувати слухання звіту Єврокомісії про виконання бюджету ЄС за минулий рік, звернувшись до президента Урсули фон дер Ляєн зі словами, що наразі існують більш актуальні завдання:

"Це скандал, що Європа стоїть з відкритими дверми для України, а Європейська комісія не спроможна навіть на пошук найнеобхіднішого!" — заявив депутат Європарламенту.

Верхофстадт також наголосив, що, згідно зі словами єврокомісара Жозепа Борреля, країни ЄС володіють 100 батареями Patriot і, ймовірно, можуть передати Україні сім з них, про які Україна наполегливо просить.

Пропозицію Верхофстадта підтримали 515 депутатів, проголосувавши "за", у той час, як 62 висловилися "проти".

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot.

Раніше ми писали, що Боррель закликав ЄС поставити Україні Patriot.