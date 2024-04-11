Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Європарламент відклав слухання звіту Єврокомісії до поставок Україні систем Patriot arrow

Європарламент відклав слухання звіту Єврокомісії до поставок Україні систем Patriot

11 квітня 2024 18:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Європарламент відклав слухання звіту Єврокомісії до поставок Україні систем Patriot
Європарламент. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Європейський парламент вирішив відтермінувати розгляд звіту Єврокомісії про виконання бюджету ЄС за минулий рік. Рішення підтримали 515 депутатів.

Про це повідомив євродепутат та колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Чому Європарламент скасував слухання звіту Єврокомісії

Верхофстадт запропонував скасувати слухання звіту Єврокомісії про виконання бюджету ЄС за минулий рік, звернувшись до президента Урсули фон дер Ляєн зі словами, що наразі існують більш актуальні завдання:

"Це скандал, що Європа стоїть з відкритими дверми для України, а Європейська комісія не спроможна навіть на пошук найнеобхіднішого!" — заявив депутат Європарламенту.

Верхофстадт також наголосив, що, згідно зі словами єврокомісара Жозепа Борреля, країни ЄС володіють 100 батареями Patriot і, ймовірно, можуть передати Україні сім з них, про які Україна наполегливо просить.

Пропозицію Верхофстадта підтримали 515 депутатів, проголосувавши "за", у той час, як 62 висловилися "проти".

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot.

Раніше ми писали, що Боррель закликав ЄС поставити Україні Patriot.

Європейський союз
зброя
Єврокомісія
Україна
ППО
Європарламент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб