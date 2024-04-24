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Еврокомиссия выделила для Украины еще один транш на сумму 1,5 млрд евро

24 апреля 2024 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еврокомиссия выделила для Украины еще один транш на сумму 1,5 млрд евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейская комиссия выделила вторую часть исключительного бридж-финансирования в рамках механизма для Украины. Речь идет о сумме в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в среду, 24 апреля.

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Денежные средства были выделены на основании положительной оценки Еврокомиссией согласованных политических условий, касающихся реформ в сферах судебной системы, борьбы с отмыванием денег, управления государственными финансами, бизнес-среды и сельского хозяйства, а также требований к отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования этих средств.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Дополнительные 1,5 млрд евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать поддерживать государственную власть и основные услуги для населения, в то время, как она будет давать отпор агрессору", — заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС будет тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить реализацию плана "Украина", который, как ожидается, будет быстро согласован Советом ЕС.

Напомним, Европейская комиссия утвердила предложение положительно оценить план реформ в Украине на следующие четыре года. Согласно ему, предполагается выделение помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро.

Также этой весной будет принят очередной — 14-й — пакет экономических санкций Европейского Союза против России. Документ — на стадии подготовки.

Еврокомиссия
деньги
Украина
Урсула фон дер Ляйен
финансы

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