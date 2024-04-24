Єврокомісія виділила для України ще один транш на суму 1,5 млрд євро

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Європейська комісія виділила другу частину виняткового бридж-фінансування в рамках механізму для України. Йдеться про суму в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у середу, 24 квітня.

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Кошти були виділені на підставі позитивної оцінки Єврокомісією узгоджених політичних умов, що стосуються реформ у сферах судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища та сільського господарства, а також вимог до звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання цих коштів.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Додаткові 1,5 млрд євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення, в той час, як вона буде давати відсіч агресору", — заявила глава Єврокомісії.

За її словами, ЄС тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб забезпечити реалізацію плану "Україна", який, як очікується, буде швидко погоджений Радою ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пропозицію позитивно оцінити план реформ в Україні на наступні чотири роки. Згідно з ним, передбачається виділення допомоги Києву на суму в 50 мільярдів євро.

Також цієї весни буде ухвалений черговий — 14-й — пакет економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Документ — на стадії підготовки.