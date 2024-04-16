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Україна отримає 50 млрд євро від ЄС, якщо виконає декілька умов — про що йдеться

16 квітня 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає 50 млрд євро від ЄС, якщо виконає декілька умов — про що йдеться
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейська комісія затвердила пропозицію позитивно оцінити план реформ в Україні на наступні чотири роки. Згідно з ним, передбачається виділення допомоги Києву на суму в 50 мільярдів євро.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії.

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Фінансова допомога Україні

Фінансування через Фонд допоможе Україні забезпечувати функціонування своєї адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати процес відновлення і реконструкції.

Платежі будуть здійснюватися лише при виконанні узгоджених заходів щодо реформ та інвестицій, які описані у додатку до рішення Ради про виконання. Крім того, фінансова підтримка в рамках цього плану буде надана за умови, що Україна буде продовжувати підтримувати та дотримуватися ефективних демократичних механізмів.

Оцінка плану комісією ґрунтується на критеріях, встановлених положенням про фінансовий фонд в Україні. Зокрема, вона оцінила, чи є план цілеспрямованою та добре збалансованою відповіддю на цілі інструменту для України, чи відповідає він на виклики шляху вступу та чи відповідає потребам країни у відновленні, реконструкції та модернізації.

Умови для України

Самі реформи можна умовно розділити на три сектори: 

  • перший — базові, які охоплюють державне управління, фінансову систему, судову систему та боротьбу з корупцією;
  • другий — економічні реформи, які стосуються ринків, управління активами, бізнес-середовища, децентралізації та розвитку людського капіталу;
  • третій — реформування в галузях економіки, таких як промисловість, транспорт, енергетика і т. д.

В цих галузях розроблено зміни, які спрямовані на наближення регулювання до стандартів ЄС.

Перша реформа стосується саме державного управління з метою покращення якості державної служби. Для досягнення цієї мети планується перегляд системи оплати праці. На початку року була введена модель, яка зменшила заробітну плату частини державних службовців на половину. Концепція з плану передбачає "створення справедливої системи оплати праці". Хоча рівень зарплат не вказаний у документі, зазначається, що між різними державними органами не має бути значної різниці в оплаті праці, а також планується зменшення ролі надбавок. Ще однією важливою умовою є прозора процедура відбору спеціалістів та цифровізація управління.

Чиновники Міністерства фінансів, податкової служби, митниці та Міністерства відновлення мають реалізувати п'ять реформ у сфері управління державними фінансами. Як наслідок, передбачається скорочення державного боргу, зменшення дефіциту бюджету та детінізація економіки. Ці цілі планується досягти завдяки впровадженню нової системи управління.

У рамках п'яти реформ передбачено проведення аудиту, розробку стратегій, усунення податкових прогалин та впровадження прозорої системи управління доходами та видатками. Виконання цих реформ буде контролюватись за допомогою десяти індикаторів.

До базових реформ також входять зміни у судовій системі. Згідно з планом, увага буде зосереджена на трьох основних аспектах:

  • відборі суддів;
  • реформі прокуратури;
  • цифровізації судової системи.

Прокуратура має бути підзвітною, а суди отримають систему, яка базується на доказах. Також зміни мають стосуватись і простих українців. Йдеться про систему примусового виконання рішень суду: арешт майна, коштів боржників фактично в автоматичному режимі.

Остання реформа — антикорупційна. Вона включає 11 індикаторів. Головна мета полягає в збільшенні доходів бюджету, покращенні бізнес-клімату та підвищенні рівня інвестицій.

Нагадаємо, 12 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який заявив про виділення 1 млрд євро на військову допомогу. До того ж Нідерланди нададуть 400 млн євро на відновлення.

Також посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати виділять 138 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Це допоможе відбивати російські атаки на енергетичну мережу та людей.

Європейський союз
Єврокомісія
фінансова допомога
гроші
Україна

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