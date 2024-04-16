Украина получит 50 млрд евро от ЕС, если выполнит несколько условий — о чем идет речь

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

Европейская комиссия утвердила предложение положительно оценить план реформ в Украине на следующие четыре года. Согласно ему, предполагается выделение помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Читайте также:

Финансовая помощь Украине

Финансирование через Фонд поможет Украине обеспечивать функционирование своей администрации, платить зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать процесс восстановления и реконструкции.

Платежи будут осуществляться только при выполнении согласованных мер по реформам и инвестициям, описанным в приложении к решению Совета об исполнении. Кроме того, финансовая поддержка в рамках этого плана будет предоставлена при условии, что Украина будет продолжать поддерживать и соблюдать эффективные демократические механизмы.

Оценка плана комиссией основывается на критериях, установленных положением финансового фонда в Украине. В частности, она оценила, является ли план целенаправленным и хорошо сбалансированным ответом на цели инструмента для Украины, отвечает ли он на вызовы пути вступления и отвечает ли потребностям страны в восстановлении, реконструкции и модернизации.

Условия для Украины

Сами реформы можно условно поделить на три сектора:

первый — базовые, охватывающие государственное управление, финансовую систему, судебную систему и борьбу с коррупцией;

второй — экономические реформы, касающиеся рынков, управления активами, бизнес-среды, децентрализации и развития человеческого капитала;

третий — реформирование в отраслях экономики, таких как промышленность, транспорт, энергетика и т.д.

В этих областях разработаны изменения, направленные на приближение регулирования к стандартам ЕС.

Первая реформа касается именно государственного управления с целью улучшения качества государственной службы. Для достижения этой цели планируется пересмотр системы оплаты труда. В начале года была введена модель, которая уменьшила заработную плату части государственных служащих на половину. Концепция из плана предусматривает "создание справедливой системы оплаты труда". Хотя уровень зарплат не указан в документе, отмечается, что между различными государственными органами не должно быть значительной разницы в оплате труда, а также планируется уменьшение роли надбавок. Еще одним важным условием является прозрачная процедура отбора специалистов и цифровизация управления.

Чиновники Министерства финансов, налоговой службы, таможни и Министерства восстановления должны реализовать пять реформ в области управления государственными финансами. Как следствие, предполагается сокращение государственного долга, уменьшение дефицита бюджета и детенизация экономики. Эти цели планируется достичь благодаря внедрению новой системы управления.

В рамках пяти реформ предусмотрено проведение аудита, разработку стратегий, устранение налоговых пробелов и внедрение прозрачной системы управления доходами и расходами. Выполнение этих реформ будет контролироваться с помощью десяти индикаторов.

В базовые реформы также входят изменения в судебной системе. Согласно плану, внимание будет сосредоточено на трех основных аспектах:

отборе судей;

реформе прокуратуры;

цифровизации судебной системы

Прокуратура должна быть подотчетной, а суды получат систему, которая базируется на доказательствах. Также изменения должны касаться и простых украинцев. Речь идет о системе принудительного исполнения решений суда: арест имущества, средств должников фактически в автоматическом режиме.

Последняя реформа — антикоррупционная. Она включает 11 индикаторов. Главная цель состоит в увеличении доходов бюджета, улучшении бизнес-климата и повышении уровня инвестиций.

Напомним, 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявившим о выделении 1 млрд евро на военную помощь. К тому же Нидерланды предоставят 400 млн евро на восстановление.

Также посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят 138 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.