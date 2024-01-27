ЕС отказался от российского газа, но оказался в ловушке из-за США — что произошло

Добыча американского газа. Фото: Bloomberg

Европа, отказавшаяся от поставок российского газа, заменила один энергетический риск другим. Евросоюз вместо того, чтобы заменить топливо из России альтернативными источниками энергии, начал все чаще использовать американский природный газ, и это создает определенные риски для блока.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Европа заменила один потенциальный риск другим

Европа, напрямую зависимая от российского газа, за два года полномасштабной войны в Украине почти полностью перестала получать топливо от РФ. На замену пришел природный газ из США, который признается в мире, на него не налагаются санкции и он не под угрозой перекрытия.

Белый дом сделал заявление о приостановлении лицензий на экспорт сжиженного газа. Причиной тому стала негативная реакция избирателей, требующих большей заботы о климате.

За очень короткий период времени США ограничили значительное количество поставок газа в Европу. В настоящее время поставка американского газа составляет около половины импорта всего топлива в ЕС. Также США среди лидеров поставщиков газа через трубопроводы, уступая только Норвегии.

Европейская энергетическая безопасность зависит от факторов, на которые она не влияет

Закупка газа США несет риски для Европы даже несмотря на то, что страна является главным союзником G-7, со стабильной экономикой и похожими политическими взглядами.

Решение ЕС об отказе от российского газа и переходе на американский вместо использования возобновляемых источников энергии свидетельствует о том, что ее энергетическая безопасность остается зависимой от факторов, находящихся вне ее контроля.

Энерготрейдерам нужно учитывать природные явления и события за тысячи километров от них, чтобы приобрести топливо, важное Европе для обогрева домов, производства электроэнергии и питания промышленности.

"Европейская зависимость от американского газа будет только расти, если снова не появится больше российского газа и катарцы решат не участвовать в ценовой войне за долю рынка. Вознаграждением для Европы является разнообразный набор поставщиков из США. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем", — подчеркнул старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.

Европа самостоятельно сделала свою энергетическую систему уязвимой и незащищенной, заменив поставщика газа.

Как Европа реагирует на рост зависимости от газа из США

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Европейская комиссия сейчас не озабочена повышением зависимости от американского газа. Поскольку для США нет таких политических угроз, как для РФ. Однако некоторые эксперты полагают, что для Европы все потенциальные вызовы еще впереди. Вице-президент по глобальной торговле Джонти Шепард подчеркнул, что зависимость от американского газа создает риск концентрации энергетической отрасли ЕС.

"Индустрии в целом придется научиться справляться с этим в будущем", — добавил Шепард.

Напомним, вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия готова провести переговоры с ЕС о поставках природного газа.

Добавим, администрация Джо Байдена приостановила утверждение новых лицензий на экспорт американского сжиженного природного газа.