ЄС відмовилась від російського газу, але опинилась у пастці через США — що сталося

Видобуток американського газу. Фото: Bloomberg

Європа, яка відмовилася від постачань російського газу замінила один енергетичний ризик на інший. Євросоюз замість того, щоб замінити паливо з Росії альтернативними джерелами енергії почав все частіше використовувати американський природний газ і це створює певні ризики для блоку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Європа замінила один потенційний ризик на інший

Європа, яка була напряму залежна від російського газу, за два роки повномасштабної війни в Україні майже повністю перестала отримувати паливо від РФ. На заміну прийшов природний газ із США, який визнають в світі, на нього не накладають санкції і він не під загрозою перекриття.

Білий дім зробив заяву про призупинення ліцензій на експорт зрідженого природного газу. Причиною цьому стала негативна реакція виборців, які вимагають більшої турботи про клімат.

За дуже короткий проміжок часу США обмежили значну кількість постачання газу в Європу. Наразі постачання американського газу становить близько половини імпорту всього палива в ЄС. Також США входить до лідерів серед постачальників газу через трубопроводи, поступаючись лише Норвегії.

Європейська енергетична безпека залежна від факторів, на які вона не впливає

Закупівля газу США несе ризики для Європи навіть попри те, що країна є головним союзником G-7, зі стабільною економікою та схожими політичними поглядами.

Рішення ЄС про відмову від російського газу та перехід на американський, замість використання відновлювальних джерел енергії свідчить про те, що її енергетична безпека залишається залежною від факторів, які знаходяться поза її контролем.

Енерготрейдерам потрібно враховувати природні явища та події за тисячі кілометрів від них, щоб придбати паливо, яке важливе Європі для обігріву будинків, виробництва електроенергії та живлення промисловості.

"Європейська залежність від американського газу тільки зростатиме, якщо знову не з’явиться більше російського газу і катарці вирішать не брати участь у ціновій війні за частку ринку. Винагородою для Європи є різноманітний набір постачальників із США. Ризик полягає в серйозній зміні політики США в майбутньому", — підкреслив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Айра Джозеф.

Європа самостійно зробила свою енергетичну систему вразливою та незахищеною, замінивши постачальника газу.

Як Європа реагує на ріст залежності від газу з США

Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що Європейська комісія зараз не стурбована підвищенням залежності від американського газу, оскільки для США немає таких політичних загроз, як для РФ. Однак деякі експерти вважають, що для Європи всі потенційні виклики ще попереду. Віцепрезидент із глобальної торгівлі Джонті Шепард підкреслив, що залежність від американського газу створює ризик концентрації енергетичної галузі ЄС.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія готова провести переговори з ЄС про постачання природного газу.

Додамо, адміністрація Джо Байдена призупинила затвердження нових ліцензій на експорт американського скрапленого природного газу.