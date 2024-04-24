ЕС выделил еще 1,5 млрд грн для Украины — Шмыгаль рассказал, куда направят средства

Денис Шмигаль. Фото: РБК

Европейский Союз выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Полученные средства планируют направить на покрытие бюджетных расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"ЕС выделил Украине второй транш финансирования по программе Ukraine Facility. Это 1,5 млрд евро, которые направим на покрытие важнейших бюджетных расходов", — написал Шмыгаль, говоря о выделении транша.

Он добавил, что полученными средствами планируется покрыть бюджетные расходы. Министр также поблагодарил за финансовую помощь нашей стране.

"Благодарю Еврокомиссию за позитивную оценку выполнения пяти индикаторов, что является предпосылкой для выделения средств", — написал Шмыгаль.

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Это уже второй транш ЕС по программе Ukraine Facility. Сейчас наше государство ожидает выделения третьего транша объемом 1,89 миллиарда евро.

Напомним, министры финансов стран G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время встречи в Вашингтоне 17 апреля.

В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет одним из главных на встрече в Брюсселе.