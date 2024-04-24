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ЄС виділив ще 1,5 млрд грн для України — Шмигаль розповів, куди спрямують кошти

24 квітня 2024 15:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЄС виділив ще 1,5 млрд грн для України — Шмигаль розповів, куди спрямують кошти
Денис Шмигаль. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Європейський Союз виділив Україні транш у розмірі 1,5 мільярди євро у рамках програми Ukraine Facility. Отримані кошти планують спрямувати на покриття бюджетних видатків. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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"ЄС виділив Україні другий транш фінансування за програмою Ukraine Facility. Це 1,5 млрд євро, які спрямуємо на покриття найважливіших бюджетних видатків", — написав Шмигаль, говорячи про виділення траншу. 

Він додав, що отриманими коштами планують покрити бюджетні видатки. Міністр також подякував за фінансову допомогу для нашої країни. 

"Дякую Єврокомісії за позитиву оцінку виконання п'яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів", — написав Шмигаль. 

Фінансування для України
Скриншот

Варто зазначити, що це вже другий транш ЄС за програмою Ukraine Facility. Наразі наша держава очікує на виділення третього траншу обсягом 1,89 мільярди євро. 

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час зустрічі у Вашингтоні 17 квітня.

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що його країна підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.

Денис Шмигаль
війна
фінансова допомога
Європа
ЄС
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