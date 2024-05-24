Евросоюз вводит санкция против 9 компании Ирана и чиновников Ирана

Иранские флаги. Фото иллюстративное: armeniatoday.news

Европейский союз согласовал санкции против девяти иранских компаний. Также под санкции попали некоторые должностные лица исламской страны, в том числе министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило информационное агентство Reuters.

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Как пишет Reuters, правительства ЕС согласились внести девять иранских организаций в список санкций за поставку России беспилотников, которые Кремль использует в войне против Украины.

Соответствующее соглашение под названием COREPER уже заключено между послами правительств ЕС в Брюсселе. Но документ еще должны одобрить министры иностранных дел Евросоюза. Вероятно, это произойдет в понедельник, 27 мая.

Один из дипломатов подтвердил Reuters, что в санкционный список попал министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани. Санкции включают в себя запрет на поездки для физических лиц, замораживание активов для физических и юридических лиц, а также запрет предоставлять средства или экономические ресурсы.

Напомним, генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет комиссии по расследованию масштабов и причин крушения вертолета на борту с президентом Ибрагимом Раиси.

Ранее в Иране из-за гибели президента назначили досрочные выборы главы государства. Они пройдут 28 июня 2024 года.