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В Ірані призначили дату дострокових президентських виборів

21 травня 2024 06:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Ірані готуються до дострокових виборів президента
Жителі Ірану. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі в Ірані призначили дострокові вибори глави держави. Вони пройдуть 28 червня 2024 року. 

Про це у понеділок, 20 травня, повідомило агенція IRNA.

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Дострокові вибори президента Ірану 

Керувати країною до президентських виборів буде Управління виконавчими справами Ірану. Відповідна норма прописана у Конституції Ісламської Республіки Іран. На підготовку до волевиялення закладено 50 днів. 

"Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня", — інформує Агенція новин Ісламської республіки.

Нагадаємо, причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. Також ми писали, що похорон загиблого глави країни відбудеться у вівторок, 21 травня.

Іран
вибори
Ібрагім Раїсі
авіакатастрофа

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