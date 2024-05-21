В Ірані готуються до дострокових виборів президента

Жителі Ірану. Фото ілюстративне: скриншот відео

Через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі в Ірані призначили дострокові вибори глави держави. Вони пройдуть 28 червня 2024 року.

Про це у понеділок, 20 травня, повідомило агенція IRNA.

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Дострокові вибори президента Ірану

Керувати країною до президентських виборів буде Управління виконавчими справами Ірану. Відповідна норма прописана у Конституції Ісламської Республіки Іран. На підготовку до волевиялення закладено 50 днів.

"Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії — з 12 по 27 червня", — інформує Агенція новин Ісламської республіки.

Нагадаємо, причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. Також ми писали, що похорон загиблого глави країни відбудеться у вівторок, 21 травня.