В Иране готовятся к досрочным выборам президента

Жители Ирана. Фото иллюстративное: скриншот видео

Из-за гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси в Иране назначили досрочные выборы главы государства. Они пройдут 28 июня 2024 года.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство IRNA.

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Досрочные выборы президента Ирана

Руководить страной до президентских выборов будет Управление исполнительными делами Ирана. Соответствующая норма прописана в Конституции Исламской Республики Иран. На подготовку к волеизъявлению заложено 50 дней.

"Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании — с 12 по 27 июня", — информирует Агентство новостей Исламской республики.

Напомним, причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность. Также мы писали, что похороны погибшего главы страны состоятся во вторник, 21 мая.