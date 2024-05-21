Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Иране назначили дату досрочных президентских выборов arrow

В Иране назначили дату досрочных президентских выборов

21 мая 2024 06:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Иране готовятся к досрочным выборам президента
Жители Ирана. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Из-за гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси в Иране назначили досрочные выборы главы государства. Они пройдут 28 июня 2024 года.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство IRNA.

Читайте также:

Досрочные выборы президента Ирана

Руководить страной до президентских выборов будет Управление исполнительными делами Ирана. Соответствующая норма прописана в Конституции Исламской Республики Иран. На подготовку к волеизъявлению заложено 50 дней.

"Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании — с 12 по 27 июня", — информирует Агентство новостей Исламской республики.

Напомним, причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность. Также мы писали, что похороны погибшего главы страны состоятся во вторник, 21 мая.

Иран
выборы
Ибрагим Раиси
авиакатастрофа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify