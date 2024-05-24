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Загибель президента Ірану в авіакатастрофі — опубліковано попередній звіт розслідування

24 травня 2024 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірані опублікували попередній звіт розслідування авіакатастрофи на борті з Ібрагімом Райсі
Вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Райсі злітає перед катастрофою. Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний штаб Ірану опублікував попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота на борті з президентом Ібрагімом Райсі. Відомо, що зовнішнього впливу не виявлено.

Про це повідомляє TRT Haber у п'ятницю, 24 травня.

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"У звіті зазначено, що в частинах гелікоптера, що розбився, не було слідів куль або подібного зовнішнього втручання, а після падіння у вертольоті виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

У документі йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його. До того ж пілот мав сеанс зв'язку з пілотами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

Через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими. До місця авіакатастрофи вдалося дістатися лише ближче до ранку.

Розслідуванням не виявлено підозрілих ситуацій в перемовинах диспетчерської вежі з екіпажем польоту.

Остаточні результати дослідження будуть опубліковані після повного завершення розслідування.

Аварія гелікоптера на борті з Райсі

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ не підтверджували, що Райсі вижив.

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.

Припущення про смерть Райсі першим висунув Ізраїль. До того ж під час пошукової операції зникли троє рятувальників. 

Згодом в іранських горах знайшли вертоліт, який напередодні зазнав аварії. У ньому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Райсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Причиною аварії вертольота стала технічна несправність. Характер проблем із гелікоптером не уточнюється. 

Іран
смерть
гелікоптер
авіакатастрофа
розслідування
президент

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