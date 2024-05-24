В Ірані опублікували попередній звіт розслідування авіакатастрофи на борті з Ібрагімом Райсі

Загибель президента Ірану в авіакатастрофі — опубліковано попередній звіт розслідування
Генеральний штаб Ірану опублікував попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота на борті з президентом Ібрагімом Райсі. Відомо, що зовнішнього впливу не виявлено.
Про це повідомляє TRT Haber у п'ятницю, 24 травня.
Авіакатастрофа в Ірані
"У звіті зазначено, що в частинах гелікоптера, що розбився, не було слідів куль або подібного зовнішнього втручання, а після падіння у вертольоті виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
У документі йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його. До того ж пілот мав сеанс зв'язку з пілотами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.
Через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими. До місця авіакатастрофи вдалося дістатися лише ближче до ранку.
Розслідуванням не виявлено підозрілих ситуацій в перемовинах диспетчерської вежі з екіпажем польоту.
Остаточні результати дослідження будуть опубліковані після повного завершення розслідування.
Аварія гелікоптера на борті з Райсі
Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.
Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ не підтверджували, що Райсі вижив.
Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.
Припущення про смерть Райсі першим висунув Ізраїль. До того ж під час пошукової операції зникли троє рятувальників.
Згодом в іранських горах знайшли вертоліт, який напередодні зазнав аварії. У ньому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Райсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.
Причиною аварії вертольота стала технічна несправність. Характер проблем із гелікоптером не уточнюється.
Читайте Новини.LIVE!