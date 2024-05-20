Рятувальники знайшли вертоліт, в якому загинув Президент Ірану

Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

В іранських горах знайшли вертоліт, який напередодні зазнав аварії. У ньому загинули чинний президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Про це повідомляє інформаційне агентство іранського уряду Mehr News у понеділок, 20 травня.

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Смерть Ібрагіма Райсі

Раніше стало відомо, що ввечері 19 травня вертоліт, в якому перебували іранські високопосадовці, зазнав аварії та здійснив жорстку посадку в горах.

Рятувальники одразу ж розпочали пошуки. Внаслідок їхніх дій вдалось виявити уламки майже повністю згорілого гвинтокрила.

Рятувальники та журналісти на місці події. Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Що буде далі

Близькосхідний кореспондент Алістер Банколл зазначив, що це делікатний момент для Ірану. За його словами, президент Райсі був другою найважливішою людиною в країні після Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Його смерть матиме далекосяжні наслідки.

"У найближчій перспективі його віцепрезидент Мохаммад Мохбер візьме владу в свої руки, а вибори відбудуться протягом 50 днів. Після багатьох років антиурядових демонстрацій, після смерті Махси Аміні у 2022 році це може стати моментом для нового підйому протестного руху", — вважає кореспондент.

Райсі не був всенародно популярним в Ірані. Він став президентом у 2021 році з другого разу і лише з явкою 41%, що є найнижчим показником з часів революції 1979 року.

Кореспондент припускає, що наступником Райсі стане кандидат, обраний верховним лідером, і, безумовно, ще один ультраконсервативний жорсткий політик.

"Він вважався одним з двох головних претендентів на те, щоб стати наступником аятоли Алі Хаменеї після його смерті, іншим був син Хаменеї Моджтаба", — наголосив він.

Банколл додав, що релігійні та консервативні іранці оплакуватимуть смерть президента, але для багатьох це буде смерть людини, на руках якої була кров.

Що відомо про президента Ірану

Іранський державний діяч Ібрагім Райсі народився 14 грудня 1960 року в місті Мешхеді в Ірані. Його батько і мати належали до сейїдів, які вважаються нащадками родини пророка Мухаммеда.

Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

У 1980 році Райсі працював у судовій канцелярії міста Караджа, через деякий час був призначений прокурором Караджа. Влітку 1982 року його також призначили прокурором Хамадана, і декілька місяців він обіймав обидві посади одночасно, працюючи у двох містах.

У 1982-1984 роках обіймав посаду прокурора провінції Хамадан.

У 1985 році Райсі був призначений заступником прокурора Тегерана.

У 1989-1994 роках був прокурором Тегерана.

У 1994-2004 роках був начальником Генеральної інспекції Ірану.

У 2004-2014 роках обіймав посаду першого заступника судової влади Ірану.

У 2014-2016 роках був генеральним прокурором Ірану.

У 2019 році Ібрагіма Райсі призначили главою судової влади Ірану.

У травні 2021 року виставив свою кандидатуру як незалежний кандидат на виборах президента Ірану. У своєму передвиборчому посланні він заявив, що на посаді президента боротиметься з корупцією та бідністю, а також захищатиме права громадян Ірану. 18 червня 2021 року на президентських виборах в Ірані Ібрагім Райсі переміг, набравши 17,9 мільйона голосів.

Також відомо, що Іран активно допомагає Росії у Війні проти України. Країна продає Москві безпілотники типу Shahed та навчає окупантів.

Аварія гелікоптера на борті з Райсі

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ не підтверджували, що Райсі вижив.

Рятувальники на місці події. Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.

Припущення про смерть Райсі першим висунув Ізраїль. До того ж під час пошукової операції зникли троє рятувальників.