Спасатели обнаружили вертолет, в котором погиб Президент Ирана

Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

В иранских горах нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В нем погибли действующий президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Об этом сообщает информационное агентство иранского правительства Mehr News в понедельник, 20 мая.

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Смерть Ибрагима Райси

Ранее стало известно, что вечером 19 мая вертолет, в котором находились иранские чиновники, потерпел крушение и совершил жесткую посадку в горах.

Спасатели сразу же приступили к поискам. В результате их действий удалось обнаружить обломки почти полностью сгоревшего вертолета.

Спасатели и журналисты на месте происшествия. Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Что будет дальше

Ближневосточный корреспондент Алистер Банколл отметил, что это щепетильный момент для Ирана. По его словам, президент Райси был вторым самым важным человеком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Его смерть будет иметь далеко идущие последствия.

"В ближайшей перспективе его вице-президент Мохаммад Мохбер возьмет власть в свои руки, а выборы состоятся в течение 50 дней. После многих лет антиправительственных демонстраций, после смерти Махсы Амини в 2022 году это может стать моментом нового подъема протестного движения", — считает корреспондент.

Райси не был всенародно популярен в Иране. Он стал президентом в 2021 году во второй раз и только с явкой 41%, что является самым низким показателем со времен революции 1979 года.

Корреспондент предполагает, что преемником Райси станет кандидат, избранный верховным лидером, и безусловно еще один ультраконсервативный жесткий политик.

"Он считался одним из двух главных претендентов на то, чтобы стать преемником аятоллы Али Хаменеи после его смерти, другим был сын Хаменеи Моджтаба", — подчеркнул он.

Банколл добавил, что религиозные и консервативные иранцы будут оплакивать смерть президента, но для многих это будет смерть человека, на руках которого была кровь.

Что известно о президенте Ирана

Иранский государственный деятель Ибрагим Райси родился 14 декабря 1960 в городе Мешхеде в Иране. Его отец и мать принадлежали к сейидам, считающимся потомками семьи пророка Мухаммеда.

Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

В 1980 году Райси работал в судебной канцелярии города Караджа, спустя некоторое время был назначен прокурором Караджа. Летом 1982 года он был назначен прокурором Хамадана, и несколько месяцев он занимал обе должности одновременно, работая в двух городах.

В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.

В 1985 году Райси был назначен заместителем прокурора Тегерана.

В 1989-1994 годах являлся прокурором Тегерана.

В 1994-2004 годах являлся начальником Генеральной инспекции Ирана.

В 2004-2014 годах занимал должность первого заместителя судебной власти Ирана.

В 2014-2016 годах являлся генеральным прокурором Ирана.

В 2019 году Ибрагим Райси был назначен главой судебной власти Ирана.

В мае 2021 года выставил свою кандидатуру как независимый кандидат на выборах президента Ирана. В своем предвыборном послании он заявил, что в должности президента будет бороться с коррупцией и бедностью, а также будет защищать права граждан Ирана. 18 июня 2021 года на президентских выборах в Иране Ибрагим Райси победил, набрав 17,9 миллиона голосов.

Также известно, что Иран активно помогает России в Войне против Украины. Страна продает Москве беспилотники типа Shahed и учит оккупантов.

Авария вертолета на борту с Райси

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города Джульфы на границе с Азербайджаном. В Министерстве внутренних дел не подтверждали, что Райси выжил.

Спасатели на месте происшествия. Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время он созвал экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

Предположение о смерти Райси первым выдвинул Израиль. К тому же во время поисковой операции пропали трое спасателей.